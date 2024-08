Jól megszedte magát tavaly a a Menedék – Migránsokat Segítő Egyesületet, Donáth Anna volt munkáltatója

A szervezetet a Magyar Narancs által a „szociológia fenegyerekének” nevezett Örkény Antal vezeti. Életrajza – akárcsak a nyilatkozatai – figyelemreméltó: az MTA doktora, professor emeritus az ELTE TáTK-on, nem mellesleg a CEU vendégoktatója. A neve már a Soros Alapítvány 1988-as évkönyvében is szerepelt, de feltűnik például az 1995-ös támogatottak körében is.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.

Your browser does not support the video tag.