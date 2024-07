Jól jött a magas uniós fizetés Magyar Péter életviteléhez

Másrészt érdekes a nyilatkozat időpontja is. A bulizás elleni szólamait ugyanis Magyar június 18-án fogalmazta meg, három nappal később viszont a nyakánál fogva dobták ki egy hazai diszkóból, mert botrányt okozott. Az Ötkert nevű elit szórakozóhelyen Magyar erősen ittas állapotban fiatal lányoknak tett ízléstelen megjegyzéseket, s előfordult, hogy szexuális ajánlatot is.

