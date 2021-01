Jól gazdálkodtak a Balaton-parti önkormányzatok 2020-ban

870 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 329 721-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 103 többségében idős, krónikus beteg, így a halottak száma 10 080 főre emelkedett. Megérkezett a harmadik vakcinaszállítmány Magyarországra. Ezúttal 39 ezer embernek lesz elengedő az oltóanyag. Ebből ötezer adagot ki is szállítottak a Semmelweis Egyetem gyógyszertárába. Már több mint 15 ezer egészségügyi dolgozó kapta meg a koronavírus-védőoltást - hangsúlyozta az országos tiszti főorvos az Operatív Törzs ülésén. Egy százalék alatti fertőzöttséget jelzett a fővárosi önkormányzat decemberi lakossági koronavírus-tesztelése - közölte a Főpolgármesteri Hivatal. A Fidesz budapesti szervezete szerint az élhető városhoz megfelelő számú hulladékgyűjtőre és köztéri illemhelyre van szükség, ehhez pedig nem csökkenteni, hanem növelni kellene a számukat. Nyilatkozatot írtak alá az ellenzéki pártok vezetői, amelyben rögzítették a közös kormányzás alapelveit, ha megnyerik a 2022-es országgyűlési választást. Mérföldkő az adózásban, hogy az adóhivatal 2021-től már minden számlát lát, az adózókat a koronavírus-járványra is tekintettel szankciómentes időszak segíti a zökkenőmentes átállásra március 31-ig – tájékoztat Izer Norbert adóügyekért felelős államtitkár. A tavalyi negatív után az idén pozitív rekordot írhat a készházak iránti kereslet az ismételt áfacsökkentés és az új csok-os kedvezmények hatására - írja a Világgazdaság. KSH: Tavaly novemberben a foglalkoztatottak átlagos havi létszáma 4 millió 496 ezer volt, 45 ezerrel több, mint az előző hónapban és 26 ezerrel kevesebb, mint egy évvel korábban. KSH: Az előző hónaphoz viszonyítva 9 ezerrel, 190 ezerre csökkent a munkanélküliek száma 2020 novemberében, a 4,1 százalékos munkanélküliségi ráta pedig 0,2 százalékponttal alacsonyabb volt az egy hónappal korábbinál. 14 éves csúcson vannak a lakásfelújítási kilátások - derül ki a GKI és a Masterplast közös kutatásából. Megfelelő ütemben haladnak a Modern városok programnak köszönhető fejlesztések a megyei jogú városokban - tudatta a Miniszterelnökség. ITM: A Budapest-Balaton biciklis összeköttetés kiépítése mintegy 17, a Balatoni Bringakör korszerűsítése közel 31 kilométeren folytatódik 2021-ben. A magyar-bolgár gazdasági kapcsolatokról volt szó egyebek között Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter és Marijana Nikolova bolgár miniszterelnök-helyettes telefonon folytatott megbeszélésén. Operatív törzs: Ma éjféltől Magyarország nemzetközi légikikötői ismételten fogadhatnak az Egyesült Királyság területéről induló, személyforgalmi menetrend szerinti, illetve nem menetrendszerű polgári légi járműveket. A vallásszabadság, a zsidó-keresztény örökség valamint az Európában élő zsidó közösségek elleni támadásnak minősítette Orbán Viktor az Európai Bíróságnak a kóser vágás megtiltásáról szóló döntését a Zsidó Ügynökség elnökének írt levelében. A világban 85,6 millióra emelkedett a koronavírus-fertőzöttek száma. 1,8 millióra nőtt a halálos áldozatok száma. 48,1 millióan meggyógyultak. Lengyelország, az Európai Unió több más országához hasonlóan, a gyorsabb oltás érdekében közvetlenül a gyártócégekkel tárgyal a többletvakcinák beszerzéséről - közölte Michal Dworczyk, a lengyel kormányfői hivatal vezetője. Horvátországban csökkent, Szlovéniában enyhén nőtt az új koronavírussal fertőzöttek száma. Szlovákiában is megerősítették a koronavírus új, elsőként Anglia déli területein terjedni kezdett változatának jelenlétét - jelentette Marek Krajcí egészségügyi miniszter. Ukrajnában ismét gyorsult a koronavírus-járvány terjedése, a megelőző napihoz képest ezernél is több, ötezer fölötti új beteget jegyeztek fel egy nap alatt, továbbá kétszáznál több elhunytat, de a gyógyultak száma is kiemelkedően magas volt. Szerbia a koronavírus újabb hullámától tart. A regisztrált koronavírus-fertőzöttek száma Szerbiában 2715-tel 346 585-re emelkedett. Ezen a héten 11 ezer embert terveznek beoltani, zömében egészségügyi dolgozókat és idősotthonok lakóit. A koronavírus elleni oltókampány felgyorsítását és a kampány kiterjesztését ígérte a francia egészségügyi miniszter az RTL Radio műsorában, amelyben azt is közölte, hogy az országban is azonosítottak több, a brit vírusmutáció okozta fertőzéses esetet. Szigorú korlátozások és azok részleges oldása ismétlődik továbbra is Olaszországban, ahol mától ismét zárlatot rendeltek el, a tartományok határai január közepéig zárva maradnak. Ezzel egy időben már 140 ezer egészségügyi dolgozót oltottak be. Megfertőződött koronavírussal Armen Szarkiszján örmény elnök, aki családjával Londonban töltötte az újévet. Angela Merkel német kancellár és Vlagyimir Putyin orosz elnök a szorosabb együttműködésről, illetve a koronavírus elleni vakcina közös előállításának kilátásairól egyeztetett telefonon - közölte a Kreml. Engedélyezték az Oxfordi Egyetem és az AstraZeneca brit-svéd gyógyszergyár közös fejlesztésű koronavírus-vakcinájának forgalmazását hétfőn Mexikóban. A zárlat szigorítását tervezik a koronavírus-járvány gyorsan terjedő harmadik hullámának megfékezésére Izraelben. Engedélyezte a Moderna amerikai gyógyszergyár koronavírus elleni vakcinájának forgalmazását hétfőn az izraeli egészségügyi minisztérium. A koronavírus újabb variánsaival szemben is hatásos a Sinopharm kínai állami gyógyszergyártó Kínában nemrégiben engedélyezett vakcinája - közölte az oltóanyag fejlesztője a CCTV kínai állami televízióban. Az Európai Unió további 3,5 millió euró támogatást juttat Bosznia-Hercegovinának a menekültek és migránsok számára biztosított humanitárius segítségnyújtással összefüggő kiadásainak fedezésére - közölte az Európai Bizottság. A belga igazságügyi kamara 10 személyt utalt esküdtbíróság elé a 2016-os brüsszeli terrortámadásokkal kapcsolatban, köztük a 2015-ös párizsi merénylet egyetlen életben maradt elkövetőjét Szalah Abdeszlamot is - tájékoztattak a helyi lapok. Eddig 1184 holttestet találtak a vitatott hovatartozású Hegyi-Karabah térségében, ahol két hónappal a harcok lezárultát követően is tovább tart az elesett katonák és megölt civilek utáni kutatás - közölték a karabahi hatóságok. Az iráni atomalku betartására szólította fel a feleket Peking, egy nappal az után az iráni bejelentés után, mely szerint Irán újrakezdte a 20 százalékos dúsítású urán előállítását. Megállapodást írtak alá az Öböl Menti Együttműködési Tanács országainak vezetői a szaúd-arábiai csúcstalálkozójukon a Katarral kibontakozott viszály rendezéséről. Legalább huszonkét embert mészároltak le egy rajtaütés során a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén, ahol rendszeresek az iszlamista lázadók támadásai - közölték a helyi hatóságok. Halálbüntetésre ítélte az észak-kínai Tiencsin egyik középfokú bírósága kedden a Huarong kínai állami vagyonkezelő vállalat korábbi vezetőjét korrupció miatt - jelentette a Hszinhua kínai állami hírügynökség. A rendőrök 48 határsértővel szemben intézkedtek az elmúlt 12 órában Bács-Kiskun megyében. Újabb magyar rendőri kontingens indult Észak-Macedóniába - közölte a rendőrség. Közleményükben azt írták: a magyar rendőrség elkötelezett abban, hogy az illegális bevándorlókat megakadályozza hazánk, illetve az Európai Unió területére történő bejutásban. Január 15-én kezdődik a hivatali visszaéléssel vádolt LMP-s Demeter Márta ügyének tárgyalása a Pesti Központi Kerületi Bíróságon - erről írt a Mandiner. Összehangolt akcióban 11 embert előállított a rendőrség, tízet Ceglédről, egyet Budapestről. A gyanú szerint a banda tagjai pályaudvarokon várakozó tehervagonokat fosztottak ki. A Központi Nyomozó Főügyészség többszörösen minősített hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmény miatt vádat emelt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal egyik korábbi igazgatóhelyettese és három társa ellen. Börtönbüntetést javasol az ügyészség a Ráday utcai kollégium felgyújtása ügyében; a két évvel ezelőtti tűzeset következtében egy ember meghalt. Combközelítő izmának sérülése miatt még nem mutatkozhat be új klubjában, a német labdarúgó-bajnokságban második RB Leipzigben a magyar válogatott Szoboszlai Dominik. Az FTC-Rail Cargo Hungaria női kézilabdacsapata az Érd Aréna helyett ismét népligeti otthonában, az Elek Gyula Arénában játssza hazai mérkőzéseit a Bajnokok Ligájában. Felkészülési mérkőzések nélkül utazik a jövő szerdán kezdődő egyiptomi világbajnokságra a magyar férfi kézilabda-válogatott, amelynek nem lesz tagja a tornán Ligetvári Patrik. Udvardy Panna nagy csatában kikapott az ukrán Katerina Bondarenkótól a selejtező első fordulójában, így búcsúzott az Abu-Dzabiban zajló keménypályás női tenisztornától. A többszörös magyar bajnok atléta, Petráhn Barbara lett a Magyar Sí Szövetség új főtitkára. A szezonnyitónak tervezett Forma-1-es Ausztrál Nagydíj szervezői, valamint Victoria állam kormányzata folyamatosan tárgyal az autós gyorsasági világbajnokság irányítóival arról, hogy megtartható-e márciusban az év első versenye.