Jókai Mór születésének 200. évfordulója alkalmából avatták fel a megújult síremléket a Fiumei úti sírkertben + videó
2025. október 11., szombat 19:30
| Hír TV
A miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta, hogy az író részese volt annak a generációnak, amely létrehozta a polgári Magyarországot, törvénybe iktatta az április törvényeket és a haza függetlenségéért is bátran harcolt a szabadságharc csatáiban.
