Jöjjön a hard brexit: példát kell statuálni

Szajlai Csaba, a Figyelő munkatársa a maga részéről a hard brexit híve, épp azért, hogy a brexit ne legyen egy kívánatos és járható alternatíva az euroszkeptikus államok számára. A britek persze szeretnének jogokat és kedvezményeket, egyfajta külön utasságot – mondta. Úgy véli, hogy a politikai káosz menedzselése nem működik jól és aggasztó iramban vonják ki a pénzt a brit gazdaságból is

Kósa András szerint is példát kell statuálni, főjenek a britek a saját levükben, ha már így döntöttek – fogalmazott. A legpozitívabb hozadéka az ügynek a Népszava újságírója szerint, hogy ebben a kérdésben az egyéb iránt számtalan téren megosztott 27 tagállam egységes tudott maradni a brit partnerrel szemben. A különalkuk nem jöttek be, most pedig horrortörténeteket lehet hallani – mutatott rá. Kósa András konkrétan utalt egy Dovernél tartott határellenőrzési kísérletre, melynél látni lehetett, hogy a hard brexit esetében megbénulna az áruforgalom a La Manche csatorna mindkét partján.

Kósa András szerint legszörnyebb álmainkban sem gondoltunk volna arra, hogy a világ egyik legrégibb és legstabilabb demokráciájában ilyen abszurd helyzet állhat elő, mint amit most látunk . Valószínűleg Theresa May túl fogja élni a bizalmi szavazást, de várhatóan senki sem lesz beljebb ezáltal, és a válság tovább fog gyűrűzni. Szajlai Csaba rámutatott, hogy nem pusztán anyagi és gazdasági, de politikai vonzata is lesz a brexitnek, hisz a mandátumarányok, az adott európai pártszövetségek összetétele, erőviszonyaik is átrendeződnek, és immáron ellensúly nélkül Németország lesz a vízen belüli kontinens vitathatatlan vezető hatalma. Elvi szinten a brexit elmaradása a demokrácia intézménye iránt is felvet kérdéseket, hisz a választópolgárok akaratának kell érvényesülnie és ha ez nem történik meg a válság tovább mélyülhet.

