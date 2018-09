Jöhet a vádemelés Czeglédy és társai ügyében

Az ügyész közölte, a nyomozóhatóság jelenleg az ügy iratait ismerteti a gyanúsítottakkal és védőikkel, így egy hónapon belül megtörténhet a vádemelés.

A gyanú szerint a Czeglédy Csaba vezetésével létrejött bűnszervezet 2011 és 2017 között olyan céghálózatot alakított ki, amely munkaerő-közvetítéssel foglalkozott. A gyanú szerint a bűnszervezet 6,294 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott az állami költségvetésnek azzal, hogy a céghálóban résztvevő iskolaszövetkezetek az általános forgalmi adót, illetve a személyi jövedelemadót nem vallották be, vagy ha be is vallották, azt nem fizették meg.

A Kopernikusz Iskolaszövetkezet korábbi vezetőinek ügyében tartott csütörtöki tárgyaláson elhangzott ügyészi perbeszéd szerint a két férfit különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, üzletszerűen elkövetett költségvetési csalás bűntettével vádolják mint bűnsegédet.

A vádlottak tevékenységükkel hozzájárultak ahhoz, hogy a láncolat tényleges irányítói 232, illetve 435 millió forint kárt okozzanak a költségvetésnek. Az iskolaszövetkezet érdemi tevékenységet nem végzett, feladatait a Human Operator Zrt. munkatársai látták el. A munkaerő-közvetítéssel foglalkozó cégek a szövetkezettől befogadott számlákat felhasználták könyvelésükben, a Kopernikusz azonban azok áfatartamát nem fizette be a költségvetésbe.

Az elsőrendű vádlott felmentést indítványozó védője elmondta, ügyfele nem ismerte azt a fiktív számlázási rendszert, melyet a Human Operator Zrt. kialakított. A cég munkatársai folyamatosan valótlan információkat nyújtottak neki, miután pedig nyomozás indult, instrukciókkal látták el, milyen vallomást tegyen.

A tárgyaláson Tóth Tibor tanácsvezető bíró elutasította az ügyészi indítványt, hogy a pert egyesítsék a Czeglédy Csaba és társai ellen folyó üggyel. A Kopernikusz Iskolaszövetkezet korábbi vezetőinek ügyében így várhatóan pénteken ítéletet hirdet a Szegedi Törvényszék.

A másodrendű vádlott védője közölte, ügyfele egyességet kíván kötni a Czeglédy Csaba és társai ellen folyó ügyben, melyben jelenleg a gyanúsítottak egyike. Az ügyvéd úgy fogalmazott, méltánytalan ügyfelével szemben, hogy elképzelhető, ugyanazon cselekmény miatt kétszer kell felelnie a bíróság előtt.