Jogsértő volt a mobil gát tervezése

Jogsértő a Közbeszerzési Hatóság szerint a római-parti mobil gát tervezésének közbeszerzés nélküli kiszerződése a Fővárosi Csatornázási Műveken keresztül a Tér-Team Kft.-nek – számolt be Facebook-oldalán Jávor Benedek. A Párbeszéd EP-képviselője azért fordult a hatósághoz, mert szerinte a tender nélküli szerződés sértette a közbeszerzési jogot. A hatóság most jogorvoslati eljárást kezdeményezett, és november 27-én el is indította azt a Közbeszerzési Döntőbizottságnál.

Korábban a mobil gát tervének elkészítésére az önkormányzat a Fővárosi Csatornázási Műveken keresztül a Tér-Team Kft.-nek adott megbízást abból kiindulva, hogy az FCSM a főváros saját cége, tehát nem kell megpályáztatni, a csatornázási vállalat pedig bárkit bevonhat alvállalkozóként – emlékeztetett a Magyar Nemzet.

Amennyiben a szerződés semmis, új közbeszerzést kell kiírni a tervezésre, és az is lehet Jávor Benedek szerint, hogy a változások miatt új engedélyezési eljárást kell lebonyolítani. A politikus Tarlós István főpolgármesternek azt üzente: „Nem lenne egyszerűbb most már végre normálisan nekiállni ennek az egésznek, és nem egy néhány befektető érdekeit képviselő, félnáci, álcivil szervezet javaslatait átnyomni a Fővárosi Közgyűlésen, majd törvénytelenül erőltetni a megvalósításukat, hanem érdemi szakmai elemzés és társadalmi egyeztetés nyomán megoldást találni?”