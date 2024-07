Jogi szakértők: rablást követhetett el Magyar Péter

Az egybehangzó vallomások szerint Magyar nemcsak megütötte a telefon tulajdonosát, de a tulajdonát képező készüléket szintén erőszak alkalmazásával kicsavarta, kitépte a kezéből. Így tehát a büntetőtényállás minden eleme megvalósult. A jogi szakértők szerint az erőszak megvalósulásához nincs szükség feltétlenül tényleges fizikai erőszakra, rablás már az is, ha szimplán megfenyegetik az elrabolt tárgy tulajdonosát. Ha a fenyegetést követően egyetlen dolgot is elvesznek a sértettől, a rablás megvalósul. Ha megütik a sértettet, ha fizikai erőszakot alkalmaznak vele szemben, az már súlyosbító tényező.

