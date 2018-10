Jogi lépésekkel válaszolhat a kárpátaljai listázásra Magyarország

A miniszterelnöki kabinetirodát vezető miniszter Péntek 9 című műsorunkban emlékeztetett arra, hogy a legutóbbi közvélemény-kutatások szerint Porosenkó elnök és pártja nem nyerné meg a 2019-es választásokat. Szerinte ezért húzták elő ismét a magyar kártyát. A kettős állampolgárok nyilvánosságra hozott listája miatt négy vezető beosztású, magyar nemzetiségű közalkalmazott nyújtotta be felmondását a Beregszászi járásban.

„Ki fogja őket megvédeni, ha most mi nem tesszük ezt szóvá? Minden létező nemzetközi fórumon a lehet leghangosabban kell ezt szóvá tenni. Most egyébként a külügyminisztérium azon dolgozik, hogy a jogi lépéseket is megtegyük a védelmük érdekében. Hiszen Ukrajna jogszabályok sorozatát szegi meg” – nyomatékosított Rogán Antal a Hír TV-ben.