Jogi kérdéseket vet fel, hogy a BKKK LMBTQ+ kisokossal érzékenyítette dolgozóit + videó

Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter: "Közpénzből, sőt döntően közpénzből működő cég esetén, ha ilyen történt akkor az felettébb aggályos. Túl azon, hogy célszerűségét sem nagyon látom. Tehát nem tudom, hogy azon túl, hogy a busz vagy a villamosvezetőnek miért fontos, hogy mit gondol a pride-ról vagy az ön által említett sok betűből álló kisebbségekről, amik éppen felvonultak. A célszerűségét sem látom a foglalkozásnak ha volt ilyen."

De egy Esélyegyenlőségi Tervet is kidolgozott a BKK 2025-2029-re. Ennek egyik kiemelt célcsoportja az LMBTQ közösség és hogy nagy hangsúlyt fektessenek a szemléletformálásra, ez a BKK honlapján is megtalálható. A dokumentumban úgy fogalmaznak: az intézkedések célja a szemléletformálás és az érzékenyítés is, és hogy a munkavállalók megértsék és elfogadják a sokszínűséget.