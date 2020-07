Jogerős ítélet születhet a Szeviép-ügyben

Tíz évvel a Szeviép csődje és félezer családi vállalkozás tönkremenetele után a Pécsi Ítélőtábla ma jogerős döntést hozhat a cég vezetőinek ügyében, akiket első fokon ugyan börtönre ítéltek, másodfokon viszont felmentették őket. – Egyre világosabb, hogy Botka Lászlóék korrupciója behálózza a szegedi önkormányzatot és a szegedi bíróságot is – értékelt korábban a fideszes Budai Gyula.

Tíz év után rabláncon vezethetik el, felmenthetik őket, illetve akár új eljárás elé is nézhetnek a Szeviép ügy vádlottjai, akiknek sorsáról ma hoz jogerős döntést a Pécsi Ítélőtábla. Ismert: a sokáig sikeres, az MSZP-hez ezernyi szálon kötődő szegedi építőipari cég mutatói 2008-tól kezdtek romlani, 2009 elejére fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetbe került, 2010-ben pedig fizetésképtelenné vált, és csődeljárás indult ellene.

A Szeviép-ügy tárgyalása 2015 októberében kezdődött meg, a cég három egykori vezetőjét, O. József elsőrendű, B. Sándor másodrendű és P. László harmadrendű vádlottat azzal gyanúsították, hogy 2007-től rendszeresen és nagy összegben nyújtottak kölcsönöket az ésszerű gazdálkodás követelményeivel ellentétes módon, amivel összesen 11 milliárdos adósságot hagytak maguk után. A kölcsönök végpontjai ráadásul olyan cégek vagy szervezetek voltak, amelyben vagy a Szeviép, vagy annak valamelyik leányvállalata, illetve a Szeviép-tulajdonosok érdekeltséggel bírtak.

Lényegében saját cégeikbe, saját embereiknek talicskázták ki a százmilliókat úgy, hogy közben összesen 516 alvállalkozó – legtöbbjük családi vállalkozás – pénzét, amiért azok megdolgoztak, egyszerűen nem fizették ki. Nekik a mai napig 6,5 milliárd forinttal tartoznak, amelyből kárenyhítésként 2,4 milliárdot a magyar állam rendezett. A Szegedi Járásbíróság 2018 végén első fokon kimondta, hogy a cégvezetők klasszikus csődbűntettet valósítottak meg, ezért az elsőrendű vádlottat öt év két hónap fogházra, a másodrendűt hat év börtönre, a harmadrendű vádlottat öt év két hónap börtönre ítélte.

Tavaly decemberben azonban a Szegedi Törvényszék másodfokú tanácsa felmentette a vádlottakat. Az indokolás szerint „a vád tárgyává tett bűncselekmény vádlottak általi elkövetése a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján kétséget kizáró módon nem nyert bizonyítást”. A másodfokú döntés szerint az sem nyert kétséget kizáróan bizonyítást, hogy a vádlottak cselekménye az észszerű gazdálkodás követelményeivel ellentétes volt.

A PestiSrácok.hu ekkor számolt be arról, hogy a tanács egyik tagjának Nóvé Ágnes férjével közös építőipari vállalkozása van, amely pont a Szeviép-ügy előtt három munkát is kapott a Botka László által vezetett várostól, több száz millió forint értékben. A bírónő céges ügyeiben eljáró egyik ügyvéd, Izsák Péter a Szeviép-ügy egyik vádlottjának védője. Kiderült az is, hogy a tanácsvezető bíró, Kovalcsik Éva pedig néhány évvel korábban mindössze 12,4 millió forintért vásárolhatott meg az önkormányzat ingatlankezelő cégétől egy 100 négyzetméteres palotalakást a szegedi korzón.

A büntetőügyeket kiszignáló bíró, Nagy Andrea pedig az egyik vádlotti védő, Szilágyi János felesége. A botrány után az Országos Bírói Hivatal vizsgálatot indított, amelynek nyomán három bíró ellen fegyelmi eljárás indult, a Szegedi Törvényszék megbízott elnökét, Tárkány-Szűcs Babettet pedig azonnali hatállyal menesztették. Később a Csongrád Megyei Főügyészség a Szeviép-ügyben meghozott felmentő ítélet hatályon kívül helyezését indítványozta, az ügy pedig harmadfokon a Pécsi Ítélőtáblára került. Itt július 8-án kellett volna jogerős döntést hozni, amit azért napoltak el július 30-ra, mert időközben az elsőrendű vádlott elhunyt, a halotti anyakönyvi kivonata viszont nem érkezett meg a tárgyalásra.

– Egyre világosabb, hogy Botka Lászlóék korrupciója behálózza a szegedi önkormányzatot és a szegedi bíróságot is – értékelte még az év elején a történteket Budai Gyula. A Fidesz országgyűlési képviselője hangsúlyozta: a Szeviép-ügyben nemhogy megkapták volna az igazságukat a tönkretett kisvállalkozók, hanem éppen ellenkezőleg: a szegedi bíróság felmentette a vádlottakat. Budai Gyula úgy fogalmazott, ez elég nagy baj, hiszen a csődbe ment magyar kisvállalkozók azért mentek a bíróságra, mert hittek az igazságszolgáltatás függetlenségében. Nemcsak őket, hanem minden magyar állampolgárt megillet az igazságszolgáltatás függetlensége – hangsúlyozta a kormánypárti képviselő.

Magyar Nemzet