Jogerős ítélet: 350 milliós kárt okozott Magyar Péter élettársának az édesanyja

Az ügyben 2018-ban született jogerős döntés, a csalási botrány kiagyalóját tizenegy évre ítélték, F. Attila jelenleg is fegyházban van, ám hamarosan szabadulhat a rácsok mögül. Magyar Péter bizalmasa már egy ideje szabadlábon van, de korábban ő is több évet ült börtönben, miután négy évre ítélték többrendbeli, bűnszövetségben, üzletszerűen, társtettesként elkövetett csalás és más bűncselekmények miatt.

Ismert, a csalássorozat szálai a 2010-es évekig vezetnek vissza. Ekkor döntött úgy egy nagykátai ikerpár, hogy kiépít egy egész országon átívelő piramisjátékot. A Magyar Péter bizalmasát, S. Máriát is a soraikban tudó banda megszámlálhatatlan embert vert át, köztük ismert embereket és alvilági figurákat is. Az ikerpár által irányított szervezet közel nyolcmilliárd forintot szedett össze jó befektetést ígérve, de a feltételezhetően külföldre került pénzből alig került elő valami.

F. László azzal is mentegette fivérét, hogy ő „nem ért a banki ügyletekhez", ugyanakkor „túl jó szívű, könnyen megbízik az emberekben”. Sőt, a férfi arról is panaszkodott, hogy elfogásakor csak 100 ezer forint volt F. Attila zsebében.

