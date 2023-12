Jogerős döntést hozott a bíróság a százmilliós számlagyárba belebukó jogásszal szemben

Megosztás itt:

Az Amnesty International Magyarország vezetőjének, Vig Dávidnak a testvére többek között arra hivatkozott, hogy a társadalom hasznos tagja, sőt karitatív tevékenységet végző alapítványoknak is segít, ráadásul az ítélet óta büntetőeljárás sem indult ellene. Utóbbi érvelés persze ma már nem állná meg a helyét, hiszen azóta több bűncselekményben is felmerült a neve.

Pénzt adott volna a hamis vallomásért

Ami a beadványt illeti, az azt a korrupciós ügyet érinti, ami a fellelhető bírósági határozatok szerint egészen 2016-ig nyúlik vissza: abban az évben indult eljárás a rendőrségen szexuális erőszak bűntette és más bűncselekmények miatt egy férfi ellen, akinek védelmét Vig Mór látta el.

Miután a nemi erőszak ügyben a sértettet tanúként hallgatták ki, a rendőrség épülete előtt Vig Mór kétszer is azt az ajánlatot tette az áldozatnak és az ügyben ugyancsak tanúként szereplő barátjának, hogy ad nekik 400 ezer forintot, amennyiben a hölgy visszavonja terhelő tanúvallomását és a következő kihallgatásán már azt állítja: önként ment bele a szexuális együttlétbe. Az ajánlatot azonban egyik tanú sem fogadta el és fenntartották korábbi vallomásukat.

Töröltette volna priuszát

Vig Mór ellen vádat emeltek, ügye több fórumot is megjárt, a végső, jogerős döntést 2022. január 25-én a Kúria hozta meg, amely vesztegetés bírósági vagy hatósági eljárásban bűntette miatt mondta ki bűnösnek, és egy év börtönbüntetésre ítélte a jogászt. A szabadságvesztés végrehajtását kettő év próbaidőre felfüggesztették. Viggel szemben 300 ezer forintig terjedően vagyonelkobzást is elrendeltek, illetve öt évre eltiltották az ügyvédi foglalkozástól is.

Ennek az ügynek a hátrányos következményeitől szeretett volna megszabadulni Vig, sikertelenül: az ügyben a történetet leírva, a személy megnevezése nélkül a Magyar Nemzet megkereste a bíróságot is, válaszukból pedig kiderült, hogy

Vig Mór valóban kérvényezte, hogy mentesítsék a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól, ám a kérvényt néhány nappal ezelőtt a Fővárosi Ítélőtábla jogerős végzéssel elutasította.

Borítókép: Vig Mór letartóztatása (Forrás: NAV)

