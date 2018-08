Jogászként tanul a legtöbb pótfelvételiző

Jogászképzésre jutottak be a legtöbben, több mint 400-an a sikeresen pótfelvételizők közül. A most nyilvánosságra hozott ponthatárok alapján 5500-an kezdhetik meg ősszel tanulmányaikat, a 7840 jelentkezőből. Népszerű volt a gazdálkodási-, és menedzsment szak valamint a kereskedelem és a turizmus is, jellemzően önköltséges képzésekből lehetett választani. Az Oktatási Hivatal most is SMS-ben értesíti a jelentkezőket a döntésről.