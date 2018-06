Jógára és a közérzetjavító tánckurzusra is futotta a kormányközeli alapítványoknak

Elköltötték, csak azt nem tudni, hogy pontosan mire – ez a közös több kormányközeli alapítvány friss beszámolójában. A Civil Összefogás Fórum tavaly csaknem 800, a polgárok házát is fenntartó Szövetség a Nemzetért Alapítvány pedig több mint 500 millióból gazdálkodhatott. A Balog Zoltán vezette Polgári Magyarországért Alapítvány pedig egy olyan üzletembertől kapott busás adományt, akinek érdekeltségei az elmúlt években leginkább állami megbízásokból profitáltak.

Félmilliárd forint a Magyar Villamos Művektől a Békemeneteket szervező Civil Összefogás Fórumnak, 320 millió pedig a HungaroControltól a polgárok házát létrehozó Szövetség a Nemzetért Alapítványnak. A 2016-os támogatásokban közös, hogy mindkét esetben állami cég adott közpénzt Fidesz-közeli alapítványnak.

„Meg kell teremteni azt a lehetőséget és jogot, hogy minden egyes magyar állampolgár ha akarja, akkor tudhassa minden közéleti szereplőről, hogy az kicsoda. Ki fizeti, honnan kapja a pénzét, külföldről kapja vagy Magyarországról kapja. Ha külföldről kapja, támasztanak-e vele szemben elvárást” – így érvelt a miniszterelnök majd másfél éve a civil szervezetek átláthatóságáért. Ám a kormányzati szándék kimerült a külföldi támogatásokban.

A magát szellemi honvédnek tartó, innovatív ételkreációkra is gondot fordító CÖF például 2017-es beszámolója szerint tavaly is több mint 280 millió forint támogatást kapott egy gazdálkodó szervezettől, azt azonban nem tüntették fel, hogy kitől. Összességében pedig a választásokat megelőző évben csaknem 800 millió forintot költöttek – állításuk szerint rendezvényszervezésre és ismeretterjesztésre. A százmilliók felhasználását alig fél oldalban, összesen 16 sorban mutatják be nyilvános beszámolójukban.

„Amennyiben a Transparency International (TI) megpróbálkozna azzal, hogy mondjuk Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖKA) méretű és részletességű beszámolót ad le, valószínűleg a különböző sajtó és közéleti kritikák egész armadáját szabadítanánk a nyakunkba, és talán igazuk is lenne, mi ezért is többet mondunk magunkról, mint amit kell” – mondta a CÖF beszámolójáról a kormányzati célkeresztbe került, a közpénzek átláthatóságért küzdő szervezet jogi igazgatója.

Szerinte szigorítani kellene a beszámolók követelményeit. „Igenis helyét látnánk, és indokoltnak tartanánk, hogy szigorítsuk, tegyük részletesebbé, konkrétabbá a beszámoltathatósági, átláthatósági követelményeket a vonatkozó törvények szigorításával. Nekünk nem fájna” – tette hozzá Ligeti.

A CÖF képviselői nem nyilatkoznak a szervezet kiadásairól. Interjúkérésünkre annyit írtak: nincs titkolnivalójuk, beszámolóik elérhetőek az interneten.

Csaknem félmilliárd forint támogatás jutott a Polgárok Házát is fenntartó Szövetség a Nemzetért Alapítványnak is tavaly. A teljes összeg mintegy negyede a központi költségvetésből érkezett, 332 milliót cégek adományaiból szedték össze. Azt azonban nem nevesítik, hogy pontosan mely társaságoktól érkezett a pénz, amit a beszámoló szerint kulturális tevékenységre fordítottak. Állandó programként a többi közt a jógát és a közérzetjavító tánckurzust nevesítik.

A kötcsei polgári pikniket is szervező Szövetség a Polgári Magyarországért alapítvány is félmilliárdos összegből gazdálkodott 2017-ben. Ez a szervezet a Fidesz pártalapítványaként gyakorlatilag csak közpénzből működik. Tavaly viszont egy nagy adományozó magánszemély is akadt. A beszámoló szerint 3 millió forintot kaptak Keszthelyi Eriktől. Ő az az üzletember, akinek cége a 2010-es kormányváltás után biztosítási alkusz nagyhatalommá nőtte ki magát – leginkább állami megbízások révén.