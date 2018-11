Jóformán lophatatlanná teszi az autókat az új magyar találmány

Az autólopások visszaszorítására dolgozott ki egy hatékonyabb módszert két cég együttműködve. A nem blokkolható rendszert több százmillió forintos beruházással építették ki. Ezt a pajzzsal felszerelt autókba helyezett nyomkövető rendszeréhez használják.

Nagyon-nagy zavartűrésű a rendszer, ami szintén nagyon fontos jellemzője a LoraWan technológiának. Ezt azt jelenti, hogy akár olyan körülmények között is képes venni a jelet és detektálni, dekódolni a jelet, amikor a zajkörnyezet 100x nagyobb a hasznos jelszintnél – nyilatkozta Árki Zsolt műszaki igazgató, az Antenna Hungária képviseletében. Az új megoldást idén június óta tesztelik. Ez meghatározza a jármű pozícióját, sebességét, külső hőmérsékletét. Az autó használata távolról is blokkolható. Előnye, hogy nem lehet leárnyékolni, energiafogyasztása alacsony, azt akár motor nélküli járműbe is be lehet építeni.