Jobboldali olasz lapok újságíróit érte halálos fenyegetés + videó

Nemcsak a kormányparti politikusokat, hanem a sajtó munkatársait is rendszeresen érik megfélemlítések. A legfrissebb sajtóhírek szerint a Libero és a Tempo jobboldali lapok szerkesztőségébe juttattak el egy halálos fenyegetést tartalmazó levelet.

Hatalom szolgái, végzünk veletek

írták az anarchista mozgalmak. Érdekes egybeesés, hogy azokban a napokban érkezett a megfélemlítő levél, amikor Milánóban felszámoltak egy több, mint 30 éve működő szélsőbaloldali csoportoknak otthont adó központot.

Jánosi Dalma tudósított Rómából.