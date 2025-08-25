Jobboldali olasz lapok újságíróit érte halálos fenyegetés + videó

Nemcsak a kormányparti politikusokat, hanem a sajtó munkatársait is rendszeresen érik megfélemlítések. A legfrissebb sajtóhírek szerint a Libero és a Tempo jobboldali lapok szerkesztőségébe juttattak el egy halálos fenyegetést tartalmazó levelet.
Hatalom szolgái, végzünk veletek
–
írták az anarchista mozgalmak. Érdekes egybeesés, hogy azokban a napokban érkezett a megfélemlítő levél, amikor Milánóban felszámoltak egy több, mint 30 éve működő szélsőbaloldali csoportoknak otthont adó központot.
Jánosi Dalma tudósított Rómából.