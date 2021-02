Jobbikos elterelés a Puskás Arénába tervezett autóbejáró ügye

A miniszterelnök szerint könnyítésről egyelőre nem lehet beszélni, de az idősotthonokban lakók látogatásának kérdését meg fogják fontolni - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Facebookra feltett videójában. 2855 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 410 129-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 102 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 14 552-re emelkedett. Felszálló szakaszban van a harmadik hullám Magyarországon, ezt igazolják a járványügyi adatok is - közölte Müller Cecília országos tiszti főorvos. A koronavírus-járvány harmadik hullámában, amikor egyre több a beteg, Gyurcsányék továbbra is a védőoltás, meg a kínai és az orosz vakcina ellen hergelnek. Az se érdekli őket, hogy ezzel az idős emberek életét veszélyeztetik - közölte a Fidesz. A baloldal aljas politikai számításból azon dolgozik, hogy elhúzódjon a járvány - mondta Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója. Soron kívüli nemzetbiztonsági átvilágítást kezdeményeznek a jobbikos Stummer Jánossal szemben - írja a Magyar Nemzet. Az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságának ellenzéki elnöke azt állította: titkosítva, Orbán Viktor számára épülne külön bejáró a Puskás Arénához. A valóság ezzel szemben az, hogy biztonságtechnikai okokból szükséges egy ötvenméteres autós-aluljáró építése, csakúgy, mint több hasonló külföldi stadionnál. Mindenkinek be kell tartani a törvényeket, senki sem állhat a jogszabályok felett, ez különösen igaz a parlamenti képviselőkre - mondta Nacsa Lőrinc, a KDNP frakciószóvivője Plusz-mínusz című műsorunkban. Szabálytalan és tisztességtelen a DK nyugdíjasok helyzetéről szóló online konzultációjának adatkezelése - mondta a Hír Tv híradójának a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elnöke. Mentesülnek a bölcsődei térítési díj megfizetése alól a három vagy több gyermeket nevelő szülők - közölte Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter. A Gazdaság-újraindítási Akcióterv részeként a keretösszeg 20 milliárd forintos emeléséről döntöttek a cégek környezetbarát beruházásait támogató pályázatnál - jelentette be Varga Mihály pénzügyminiszter. Meghaladja az egymilliót azoknak a száma, akiknek a munkahelyét megvédte a kormány - mondta Bodó Sándor, az Innovációs és Technológiai Minisztérium foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára. Magyarország az egyetlen az Európai Unióban, amely meg tudja adóztatni a nemzetközi digitális óriásvállalatokat, miután a magyar reklámadótörvényt az Európai Bíróság mellett a magyar Kúria is megfelelőnek ítélte - mondta Izer Norbert államtitkár. Több mint 28 ezer új lakás épült Magyarországon 2020-ban, ez 11 éves rekordot jelent - mondta Varga Mihály pénzügyminiszter. Új ipari területet adtak szerdán Bonyhádon, ahol 800 millió forintos beruházással 3,5 hektáron négy csarnokkal bővült az ipari park. Az iparűzési adó felezése automatikusan jár a kis- és közepes vállalkozásoknak - hívta fel a figyelmet a Pénzügyminisztérium. Az ország öt településén épül jelenleg honvédelmi sportközpont, és további 11 helyszínre vonatkozóan már megszületett a döntés - mondta Simicskó István, a Honvédelmi Sportszövetség elnöke. A NATO finanszírozásában új katonai tábor épül a Veszprém megyei Gyulafirátót határában - írja a Magyar Hírlap. Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának munkáját egyre több kritika éri, egyebek között a kezdeményezések és programok átpolitizáltsága miatt, pedig a tanács nem válhat olyan fórummá, melyen folyamatosan megbélyegeznek bizonyos országokat - mondta Szijjártó Péter. Az új bukaresti koalíciós kormány egyik fontos célkitűzése, hogy még idén lezárja az Együttműködési és Ellenőrzési Mechanizmust, és elérje Románia felvételét a schengeni övezetbe - hangsúlyozta Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettes. A világon több mint 112 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma csaknem 2,5 millió, a gyógyultaké 63,2 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. A cseh kormány kérni fogja a parlamenttől a hét végén lejáró szükségállapot további meghosszabbítását - jelentette ki Andrej Babis miniszterelnök. Szombattól csak negatív vírusteszttel vagy beoltva lehet átlépni a cseh-lengyel és a szlovák-lengyel határt - a másként érkezőket házi karanténba irányítják. Útnak indították Kijevből az első koronavírus elleni vakcinákat Ukrajna különböző régióiba, és megkezdődik az oltási kampány - jelentette be Makszim Sztepanov egészségügyi miniszter. Folyamatosan nő a beoltottak száma Szerbiában, a nyugat-balkáni országban eddig 1 275 844 adag oltóanyagot használtak fel, ugyanakkor az új fertőzöttek száma is növekszik. Az ír kormány bejelentette, hogy a tervezettnél egy hónappal tovább, legalább április 5-ig meghosszabbítja a koronavírus-járvány miatt január 6-án elrendelt zárlatot, mindazonáltal fokozatosan megnyitják az általános és középiskolákat. A dán parlament nagy többséggel elfogadott egy új járványügyi törvényt, amely tág teret ad a parlamentnek abban, hogy milyen szigorú korlátozásokat vezessenek be a koronavírus elleni hatékony küzdelem érdekében. Meghaladta a 18 milliót a koronavírus ellen beadott első oltási dózisok száma Nagy-Britanniában. Járványügyi korlátozásokról döntött az izraeli kormány a hétvégi purim örömünnep idejére - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja. Ezrek tüntettek Mianmarban a junta ellen, a megmozdulásokon nagy számban vettek részt nemzeti kisebbségek is, amelynek tagjai egyebek közt a 2008-ban elfogadott, a hadsereg által írt alkotmány eltörlését és szövetségi állam kialakítását is követelték. A venezuelai parlament felszólította a kormányt, hogy utasítsa ki az országból az Európai Unió caracasi nagykövetét, megtorlásul azért, hogy az EU a minap újabb venezuelai tisztségviselőket sújtott szankciókkal. Az Egyesült Államok szeretne újra tagja lenni az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának - közölte Antony Blinken amerikai külügyminiszter. Donald Trump volt amerikai elnök harmadszor is a republikánusok elnökjelöltje lesz, ha elindul a 2024-es választáson - mondta Mitt Romney, Utah állam republikánus szenátora. Tíz és fél év szabadságvesztésre ítélték Németországban a magát Iszlám Államnak nevező terrorszervezet legfőbb helyi toborzóját. Tűz ütött ki a Görögország középső részén lévő Thébai menekülttáborában, egy hétéves gyerek meghalt - közölte az ANA görög hírügynökség. Összehangolt lázadásban és szökési kísérletekben meghalt 62 ember három ecuadori börtönben, ami a quitói kormány szerint bűnbandák műve volt. Több mint 16 tonna kokaint foglaltak le Hamburgban - közölte a német vámhivatal. Folytatólagosan elkövetett szeméremsértés és aljas indokból elkövetett könnyű testi sértés miatt felfüggesztett börtönre ítélte Donáth Lászlót a bíróság – tudta meg a PestiSrácok.hu. A portál szerint a volt MSZP-s politikust tárgyalás mellőzésével, a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján ítélték el, az ítélet nem jogerős. Halálra gázolt egy gyalogost a vonat Fejér megyében, Adony és Rácalmás között. A baleset miatt Pusztaszabolcs és Dunaújváros között pótlóbuszok járnak. Halálos gázolás miatt szünetel a vonatközlekedés Kecskemét és Hetényegyháza között. Szombatig országszerte kedvezőtlen maradhat a levegő minősége - közölte a Nemzeti Népegészségügyi Központ. Az idei gépjárműadóról szóló határozatokat február közepétől kezdi kézbesíteni a Magyar Posta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal megbízása alapján. Labdarúgó Magyar Kupa: Paks - Budafok 2:4; Tállya - MTK Budapest 1:4; ZTE - Budapest Honvéd 2:1; Puskás Akadémia - Újpest 1:2; Debreceni VSC - Siófok 2:1; Szombathelyi Haladás - Kisvárda 0:1 Női kosárlabda Magyar Kupa, negyeddöntő: PEAC-Pécs - VBW CEKK Cegléd 53:52; Aluinvent DVTK - UNI Győr-MÉLY-ÚT 74:71 Kína nem vállalja a részvételt a női kézilabdázók győri olimpiai selejtezőjén, helyette Kazahsztán indul a márciusi tornán.