Jobbik: Zéró toleranciát a bevándorlással szemben

BEVÁNDORLÓKKAL RIOGATOTT TEGNAP EGY VIDEÓBAN FACEBOOK-OLDALÁN LÁZÁR JÁNOS, EZT KÉSÕBB TÖRÖLTE A KÖZÖSSÉGI OLDAL. LÁZÁR SZERINT A FELVÉTELT A FACEBOOK VETETTE LE HIVATALOS HONLAPJÁRÓL, ÉS AZT KÉRI, HOGY TEGYÉK ÚJRA ELÉRHETÕVÉ. OSZTRÁK NAPILAP: ORBÁN KAMPÁNYA KIZÁRÓLAG IDEGENELLENES RETORIKÁRA ÉPÜL, LÁZÁR ÁLLÍTÁSAI NEM FELELNEK MEG A VALÓSÁGNAK. BÉCS INTEGRÁCIÓÉRT FELELÕS OSZTÁLYVEZETÕJE ELUTASÍTJA LÁZÁR JÁNOS KIJELENTÉSEIT. EGYÜTT: BUKOTT ÚTON JÁR LÁZÁR JÁNOS, AMIKOR PUTYINISTA MÓDON HAZUDIK A NYUGAT HANYATLÁSÁRÓL. IRÁNYTÛ INTÉZET: NINCS VESZÉLYBEN A FIDESZ ELÕNYE, DE CSÖKKENT A TÁMOGATOTTSÁGA A VÁSÁRHELYI VERESÉG UTÁN. IRÁNYTÛ: 1. FIDESZ-KDNP 44%, 2 JOBBIK 24%, 3. MSZP-PÁRBESZÉD 11%, 4. LMP, 5. DK 8%, 6. MOMENTUM 4%. REPUBLIKON INTÉZET: A FIATALOK NEGYVEN SZÁZALÉKA NEM ITTHON TERVEZI A JÖVÕJÉT - 24.HU. AZ MSZP ÉS A JOBBIK IS VERHETI A FIDESZ JELÖLTJÉT SZEGEDEN - DERÜL KI A KÖZÖS ORSZÁG MOZGALOM FELMÉRÉSÉBÕL. ÖT BOGDÁN CSALÁDNEVÛ EMBER INDUL EGYMÁS ELLEN KÜLÖNBÖZÕ PÁRTSZÍNEKBEN ZALA 2-ES VÁLASZTÓKERÜLETÉBEN - INDEX. NETTÓ 380 MILLIÓ FT-ÉRT SZERZETT BE NAGY TÉTELBEN SZOLGÁLATI RUHÁKAT A HÁZÕRSÉGNEK KÖVÉR LÁSZLÓ HIVATALA. MINDÖSSZE 3 KÍNAI SZEMÉLY LETELEPEDÉSI KÉRELMÉT UTASÍTOTTÁK VISSZA NEMZETBIZTONSÁGI KIFOGÁS MIATT 2013 ÉS 2017 KÖZÖTT - MAGYAR NEMZET. FIDESZES NYUGDÍJASOK TÁMADTAK RÁ AZ EGYÜTT POLITIKUSÁRA, AKI SZERINTÜK MIGRÁNSOKAT AKAR TELEPÍTENI A KERÜLETÜKBE. ELKEZDTE A KORMÁNY ÉS A FIDESZ BEVÁNDORLÁSELLENES PLAKÁTJAINAK KITAKARÁSÁT A KISPESTI ÖNKORMÁNYZAT. DUPLÁN JÓL JÁRHATTAK AZ ÁLLAMI PÉNZEKKEL A KORMÁNYKÖZELI REKLÁMCÉGEK A KOMMUNIKÁCIÓS KÖZBESZERZÉSEK MIATT - 24.HU. HORVÁTORSZÁG ÉS MAGYARORSZÁG VÉDELMI EGYÜTTMÛKÖDÉSÉNEK ERÕSÍTÉSÉRÕL TANÁCSKOZOTT A KÉT ORSZÁG VÉDELMI MINISZTERE BUDAPESTEN. SZLOVÁK ÚJSÁGÍRÓ-GYILKOSSÁG - MKP: A FICO-KORMÁNY GYAKORLATILAG MEGBUKOTT, MERT KIDERÜLT, HOGY MAFFIAÁLLAMOT ÉPÍTETTEK. CSECSENFÖLDÖN LEZUHANT EGY OROSZ HELIKOPTER, TÖBBEN MEGHALTAK. TÁVOZIK A FEHÉR HÁZ LEGFÕBB GAZDASÁGI TANÁCSADÓJA AZ IMPORTVÁMOK MIATTI VITÁK KÖZEPETTE. WASHINGTON ÚJABB SZANKCIÓKKAL SÚJTJA PHENJANT KIM DZSONG NAM MEGÖLÉSE MIATT. AZ AMERIKAI IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM PERT INDÍT KALIFORNIA ELLEN AZ ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÓK MIATT. A SZEJM A LENGYEL ZSIDÓMENTÕK NAPJÁVÁ NYILVÁNÍTOTTA MÁRCIUS 24-ÉT. ELINDULT AZ ELSÕ OLYAN SAJTÓPER, AMELYBEN A VÁDLÓ A LENGYEL HOLOKAUSZT-TÖRVÉNYRE HIVATKOZIK. KIVÉGEZTEK EGY GYILKOSSÁG MIATT ELÍTÉLT FÉRFIT FEHÉROROSZORSZÁGBAN. ELÕSZÖR ÍTÉLTEK EL VALAKIT A SZEXISTA VERBÁLIS AGRESSZIÓT TILTÓ TÖRVÉNY ALAPJÁN BELGIUMBAN. AZ ENSZ-FÕTITKÁR A KELET-GÚTÁNAK SZÁNT SEGÉLYEK BEENGEDÉSÉT SÜRGETI. ISZLÁM ÁLLAM - ISMÉT FELTÉTELEZETT DZSIHADISTÁKAT VETTEK ÕRIZETBE TÖRÖKORSZÁGBAN. A MÉRÉSEK ÓTA AZ IDEI VOLT AZ EDDIGI LEGMELEGEBB TÉL AZ ÉSZAKI-SARKVIDÉKEN. MEGMÉRGEZTEK NAGY-BRITANNIÁBAN EGY EGYKOR LONDONNAK KÉMKEDÕ OROSZ TISZTET. SZÍRIA - ELLENÁLLÓK KELET-GÚTÁBÓL TÛZ ALÁ VETTÉK A DAMASZKUSZI OROSZ NAGYKÖVETSÉGET. SZÍR ÁLLAMI TÉVÉ: GYALOGSÁGI TÁMADÁSRA KÉSZÜLNEK A KORMÁNYERÕK A KELET-GÚTAI MESZRABÁBAN. 2,4-ES ERÕSSÉGÛ FÖLDMOZGÁS VOLT A SOMOGY MEGYEI VESÉN. TÓBA HAJTOTT EGY SZEMÉLYGÉPKOCSI TAPOLCÁN, SZEMÉLYI SÉRÜLÉS NEM TÖRTÉNT. ISMÉT LEOMLOTT A VAKOLAT A PÉNZTÁRAKHOZ VEZETÕ FOLYOSÓ BEJÁRATÁNÁL A NYUGATI PÁLYAUDVARON. SOROZATGYILKOS LEHET A RÁKÓCZFALVI KETTÕS GYILKOSSÁG GYANÚSÍTOTTJA, BEVALLOTT EGY HARMADIK GYILKOSSÁGOT IS. SZERDA DÉLELÕTT ELOLTOTTÁK A TÛZOLTÓK A TÜZET A FÕVÁROS IX. KERÜLETÉBEN, A SOROKSÁRI ÚTNÁL ÁLLÓ RAKTÁRBAN. MILLIÓS ÉRTÉKBEN LOPTAK MÛSZAKI CIKKEKET EGY NAGYKANIZSAI ÁRUHÁZBÓL, A RENDÕRSÉG KERESI A TETTESEKET. TÖLTÕOSZLOPOT RÁNTOTT MAGÁVAL EGY FIGYELMETLEN AUTÓS GYÖNGYÖSÖN. ISMERETLEN HELYRE TÁVOZOTT DEBRECENI LAKHELYÉRÕL EGY 9 ÉVES KISFIÚ, A RENDÕRÖK KERESIK. EGY TEHERGÉPJÁRMÛ ÉS EGY SZEMÉLYGÉPKOCSI ÜTKÖZÖTT NAGYKÁTA BELTERÜLETÉN, AZ ÉRINTETT UTAT LEZÁRTÁK. A BELVÁROSI RENDÕRÖK ELFOGTÁK AZT A KÉT NÕT, AKIK KIRABOLTAK EGY FÉRFIT A FÕVÁROS V. KERÜLETÉBEN.