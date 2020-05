Jobbik: Varga-Damm a becstelenséget választotta

A kulcs a fegyelem és az összefogás volt - így összegezte a járvány elleni védekezést a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor szerint a baloldalt leszámítva mindenki összefogott. A kormányfő kijelentette: a járvány kezelésében történelmi érdemei vannak Kásler Miklósnak, aki már akkor összehívta a szakembereket, amikor az unió még arról beszélt, hogy nincsen semmi baj - ezért sikerült elkerülni a tömeges fertőzési szakaszt. Magyarország megakadályozta a koronavírus elszabadulását, így mostantól a munkahelyvédelem, a válságkezelés az új feladata - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. 3678-ra nőtt hazánkban a beazonosított koronavírussal fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 3 idős krónikus beteg, ezzel 476 főre emelkedett az elhunytak száma, 1587-en már gyógyultan távoztak a kórházból. Az aktív fertőzöttek száma 1615 főre csökkent. Az aktív fertőzöttek 44%-a , az elhunytak 61%-a, a gyógyultak 48%-a budapesti. Az aktív fertőzöttek harmada, 483 fő igényel kórházi kezelést, közülük 23-en vannak lélegeztetőgépen. A kormány az első pillanattól kezdve védte a munkahelyeket, ezért számos könnyítést hozott a vállalkozások és a dolgozók számára - mondta az adóügyekért felelős államtitkár az operatív törzs tájékoztatóján. Izer Norbert hangsúlyozta: 26 szakma több mint 150 ezer katás vállalkozója például négyhavi adómentességet kapott, amely mintegy 26 milliárd forintos segítséget jelent, de a nagyobb cégekre is gondoltak. Karácsony Gergely ismét nem mond igazat, nem minden fővárosi döntésről egyeztetett a frakcióvezetőkkel - áll a Fidesz közleményében. Azt írták: bár a főpolgármester azt állítja, hogy minden kérdésben egyeztetést kezdeményez, a Fidesz-frakció több mint 20 előterjesztésről csak a meghozott döntés után értesült. A fenntartó Karácsony Gergelyé a felelősség a Pesti úti idősotthonban történtek miatt - mondta a Bajcsy-Zsilinszky Kórház főigazgatója a Magyar Nemzetnek. Bodnár Attila elmondta: a főpolgármester takarékosság címén leépítette a dolgozói létszámot, így a kollektíva képtelen ellátni az idős gondozottakat. Az egyik dolgozótól kapthatták el a koronavírust a Pesti úti idősotthon lakói - írja a Ripost. A lapnak több ápoló is azt mondta, hogy az egyik mentálhigiénés szakembernek lázasan, köhögve is dolgoznia kellett, mert nem volt más, aki ellássa a munkáját. Saját kérésére, közös megegyezéssel, május 31-i hatállyal távozik posztjáról Skultéti József, a Pesti úti idősek otthonának vezetője - közölte Gy. Németh Erzsébet főpolgármester-helyettes. Jelasity Radovánt, az Erste Bank elnök-vezérigazgatóját választotta meg a Magyar Bankszövetség elnökének A pártvezetés felszólítása ellenére nem adja vissza országgyűlési képviselői mandátumát a jobbikos Varga-Damm Andrea - ezt az ellenzéki politikus a közösségi oldalán jelentette be. Nem mond le parlamenti alelnöki tisztségéről Sneider Tamás; a Jobbik politikusa ezt közösségi oldalán jelentette be. Közölte: munkáját minőségi kritikával nem illették. Drasztikusan megnőtt az igény a bölcsődékre és az óvodákra az elmúlt napokban, a bölcsődés korúak mintegy 15 százaléka, az óvodásokkal együtt a gyerekek több mint 10 százaléka járt ügyeletre - közölte Novák Katalin államtitkár. Magyarországon a koronavírus-járvány hatására az európai uniós átlagnál kisebb mértékben esett vissza a járműipar teljesítménye márciusban - mondta György László, az ITM gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkára. Júniusban kezdődhet a 3,85 milliárd forintos keretösszeggel gazdálkodó Zöld nemzeti bajnokok program előminősítése - közölte György László gazdaságstratégiáért és szabályozásért felelős államtitkár. A Magyar Falu Program idei pályázati forrásaiból újabb jelentős beruházások segíthetik a vidék népességmegtartó erejének növelését - jelentette ki Gyopáros Alpár, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. Megoldhatatlan feladat elé állítja a gazdákat az Európai Bizottság Termőföldtől az asztalig és a Biodiverzitás stratégiája: nem teremtenek lehetőséget a gazdáknak, és az európai mezőgazdaság jövőjét fenyegetik - mondta Nagy István agrárminiszter. Soron kívüli tájékoztatást kér Karácsony Gergely főpolgármestertől a Széchenyi lánchíd felújításáról Fürjes Balázs, a Miniszterelnökség államtitkára. A magyarok békeidőben, veszélyhelyzetben, katasztrófák és világjárványok idején is számíthatnak a katonákra, akik életük árán is megvédik őket - hangsúlyozta Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára. Az agrárkamara több áruházi beszállítótól úgy értesült, hogy egyes áruházláncok a veszélyhelyzet idején fizetendő kiskereskedelmi különadót a beszerzési árak letörésével akarják ellensúlyozni, ami tisztességtelen forgalmazói magatartás - közölte a NAK. Az, hogy a magyar kormány jó ütemben hozott intézkedéseket, a magyar emberek pedig együttműködtek és végrehajtották azokat, lehetővé teszi az enyhítéseket - jelentette be a tájékoztatásért felelős államtitkár Magyarország élőben című műsorunkban. Menczer Tamás elmondta: szigorú ellenőrzés mellett fokozatosan enyhítenek a határzáron. Például, aki Ausztriából érkezik Magyarországra és rendelkezik négy napnál nem régebbi teszttel, nem kell karanténba vonulnia. Egy kiskapu zárul be a tranzitzónák felszámolásával - mondta a nemzetközi kommunikációért felelős államtitkár Magyarország élőben című műsorunkban. Kovács Zoltán hangsúlyozta: a kormány továbbra is vitatja az Európai Bíróság döntését, mely szerint négy hét után be kellett volna engedni az ország területére azokat a menekülteket, akik a tranzitzónákban tartózkodnak. Mától beléphetnek az Osztrák Köztársaság területéről Magyarországra azok az osztrák állampolgárok, akik négy napnál nem régebbi okirattal igazolni tudják, hogy szervezetükben aktuálisan nincs jelen a Sars-CoV-2 koronavírus. A világban 5 106 686-an fertőződtek meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 333 001, a gyógyultaké pedig 1 951 459 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Negatív koronavírusteszt és karanténkötelezettség nélkül léphetnek be Szerbiába mától a hazai és a külföldi állampolgárok is, Észak-Macedónia az átfertőződések megakadályozása érdekében teljes kijárási tilalmat rendelne el a hétvégi iszlám ünnep miatt. Fokozatosan enyhítenek a korlátozásokon Európában. Május 29-től megnyílik a horvát-magyar határ, június 3-án Olaszország is megnyitja határait az uniós állampolgárok előtt, június közepétől Görögország is fogadja a turistákat. Olaszországi vakációzásra szólította fel az olaszokat Giuseppe Conte kormányfő a járványkorlátozások enyhítése után eltelt első négy napot értékelő beszédében a római parlamentben. Spanyolországban a járvány kezdete óta először csökkent ötven alá a napi halálozás. Még tartanak az összecsapások Párizs egyik elővárosában a helyi fiatalok és a rendőrök között. Az incidens hátterében az áll, hogy egy 18 éves férfi bukósisak nélkül motorozott, villanyoszlopnak hajtott és meghalt, mert azt hitte, rendőrök követik. Rendkívüli ülést tart a NATO nagyköveti tanácsa, miután az Egyesült Államok bejelentette, kilép a Nyitott Égbolt szerződésből. Donald Trump elnök azzal indokolta döntését, hogy véleménye szerint Oroszország nem tartotta tiszteletben az egyezményt. Lélegeztetőgépeket szállító amerikai katonai repülőgép érkezett egy németországi bázisról Moszkva vnukovói repterére. Húsz perc alatt eredményt mutató, laboratóriumi vizsgálatot nem igénylő koronavírus-teszt próbája kezdődött Nagy-Britanniában. Nem jelölt ki gazdasági növekedési célt Kína 2020-ra - derült ki Li Ko-csiang kínai miniszterelnök jelentéséből. Egy sebesültet követelt egy terrorista akció az egyesült államokbeli Corpus Christiben - közölte az FBI. Két embert megöltek Budapesten, a Deák téren egy verekedésben - közölte a BRFK. Vasárnaptól korlátozások lesznek az M1-es autópálya több szakaszán - közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Holnaptól változik a közúti és a közösségi közlekedési rend a budapesti Haller utca környékén, mert megkezdődik a Soroksári út - Haller utcai deltavágány építése - közölte a BKK. Erdély Csanád találatát választották a szurkolók az osztrák jégkorongligában az év góljának. A következő szezonban kölcsönjátékosként az izlandi Valur Reykjavík együttesét erősíti Nagy Martin, a MOL-Pick Szeged kézilabdacsapatának kapusa.