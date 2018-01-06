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Jobbik: Nincs szükség leépítésre a közszférában

Hír TV

2018. január 6., szombat 16:14, frissítve: szombat 17:58

Elbocsátások helyett béremelést követel a Jobbik a közszolgálatban dolgozóknak.

Hegedűs Lorántné, a párt országgyűlési képviselője szerint jelenleg is többen hiányoznak a rendszerből, így most is érzékelhető, hogy több területen is – ahogy fogalmazott – nagyon durva létszámhiányról beszélhetünk. A kormányzat életpályamodellekkel próbálta rendezni a helyzetet, de ez csak egyes szakmacsoportok jellegadó munkaköreit érintették, és nem az egészet.

A Jobbik a megoldást abban látja, hogy a közszolgálatban mindenkire egyaránt vonatkozzon a bérfejlesztés.

„A 2008-as szégyenteljes és hazaáruló IMF-paktumot megkötötte a Gyurcsány-kormány, de az előírásait mind a mai napig az Orbán-kormány is betartja, és ez az többek között, ami befagyasztotta a köztisztviselői illetményalapot is. Az, hogy most e tekintetben már lehet eltérés önkormányzat és önkormányzat között, megint csak a feszültség ledelegálása alsóbb szintekre. Nem, ezt a kormányzatnak kellene azonnali hatállyal körülbelül 20 százalékkal megemelni” – mondta Hegedűs Lorántné.

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