Jobbik: Kamuberuházásokra költi a pénzt a kormány

Nem elég, hogy csoportos létszámleépítést tervez a kormány a közszférában, a bérek vásárlóértéke is jelentősen csökkent az elmúlt négy évben – erről a Jobbik országgyűlési képviselője beszélt a Hír TV reggeli műsorában.

Korábban a Magyar Nemzet számolt be arról, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium a kormányhivatalokkal együttműködve ötmilliárd forintot fordíthat a csoportos létszámcsökkentések kezelésére, illetve megelőzésére.

Mind a mai napig, a mostani költségvetésben is, benne van ennek a fedezete, tehát nem kell nagy truvájban gondolkodni. Hogyha megnézzük, hogy milyen teljesen felesleges látvány-, kamuberuházásokra megy el sok tízmilliárd forint, hogy a kormányzati propagandára tegnapi hírek szerint 66 milliárd forintot adott ki ez a szegény ország, akkor én azt gondolom, hogy egyszerre gyakorlatilag azonnali hatállyal, érdemi módon és fenntartható módon lehetne rendezni a közszolgák bérét – mondta Hegedűs Lorántné.

Tekintse meg a teljes beszélgetést!

A Magyar Szolidaritás Mozgalom támogatja az önkormányzati dolgozók követeléseit és a január 12-re tervezett sztrájkot – jelentette be a szervezet, amely emlékeztet arra, hogy a kormány több bértárgyaláson is elzárkózott a helyzet rendezésétől. Ami azt jelentheti, hogy csökkenteni akarja a helyhatóságok szerepét és feladatait. A mozgalom szerint erre utalnak azok a sajtóhírek is, hogy a kormány elbocsátásokra készül, hiszen ötmilliárd forintot különített el uniós forrásokból az elbocsátott dolgozók átképzésére. Miközben sok településen már most is akkora a szakemberhiány, hogy veszélybe kerülhet a választások zavartalan lebonyolítása is.