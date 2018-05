Jobbik: alapszabály-ellenes az új platform

Mindenkinek tudomásul kell vennie a kongresszus döntését, az pedig már megszavazta a Jobbik irányát a jövőben, amely a nemzeti néppárti irány – jelentette ki Jakab Péter. A Jobbik szóvivője elmondta, Toroczkai László Mi magunk nevű platformjáról csütörtökön tárgyal a pártja elnöksége. Úgy fogalmazott, megvizsgálják a lehetőségeket olyankor, ha valaki úgy alapít platformot, hogy azt az alapszabály nem teszi lehetővé.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Kijelentette: két polgármester, illetve regionális igazgatók is jelezték, hogy Ásotthalom polgármestere visszaélt a nevükkel, nem álltak be Toroczkai platformja mögé. „Párton belül létrehozni egy másik pártot, az a párt ellen hat. Ilyen platform-rendszer az MSZP-ben van tudtommal, ott sem működik igazán” – fogalmazott Jakab, aki szerint a Jobbikban mindenkinek a kongresszus által elfogadott, nemzeti néppárti irányt kell képviselnie. Azt is elmondta,

„A Jobbik egységes, nem tartunk attól, hogy szakadás lesz” – jelentette ki a politikus, és hozzátette, lemorzsolódás azonban mindig is volt a párt körül. Pártok korábban is alakultak korábbi jobbikosokból, de azok hamar meg is szűntek, emlékeztetett a szóvivő. A parlamenti frakció „hallatlanul egységes”, maga Dúró Dóra sem erősítette meg, hogy támogatná a platformot, ezt csak Toroczkaitól hallhattuk egyelőre Jakab Péter szerint.

Platform létrehozásáról nem volt egyeztetés Ásotthalom polgármestere és Sneider Tamás pártelnök között, ám a szerveződés jelenleg alapszabály-ellenes.

Toroczkai nem engedné el a párt kezét

Hét jobbikos színekben megválasztott polgármester és számos középvezető döntött úgy Toroczkai Lászlóval együtt, hogy új platformot indítanak a Jobbikon belül „Mi magunk néven”. Az új alakulat június 23-án zászlóbontó gyűlést tart Ásotthalmon. Hozzátette, a Jobbik polgármestereinek fele a platform oldalán áll, és továbbiak csatlakozhatnak.

Ásotthalom polgármestere szerint a platform célja, hogy visszavezessék a pártot a „régi irányba”. Kijelentette, a párt alapszabálya nem rendelkezik platformról, ezért a pártvezetéssel megvitatják az ügyet. Kijelentette: a Mi magunk azt szeretné, hogy a párt megmaradjon a baloldal és a Fidesz között, illetve arról beszélt, hogy az ellenzéki pártok összemosódásától tart. Hozzátette, szeretnék segíteni a Jobbikot az önkormányzati választáson, ám ehhez szerintük tisztázni kell a párt irányvonalát.

Toroczkai arról beszélt, nyitottak az együttműködésre a Jobbikkal, és elindult a levelezése Sneider Tamás pártelnökkel. Újságírói kérdésre kijelentette: nem fogja elengedni a pártja kezét.

A polgármester a Hír TV kérdésére azt mondta, a kongresszus dönt majd az alapszabály megváltoztatásáról, és Toroczkai szerint a többség is meglenne a módosításhoz. Ha nem igényli a pártvezetés, akkor nincs együttműködés az országos elnökség és a platform között , így pedig akár a pártszakadás is szóba kerülhet, de Toroczkai leszögezte: szeretnék folytatni az együttműködést a Jobbikkal.

Kérdésre azt is elmondta a parlamenti képviselők közül Dúró Dóra jelezte: csatlakozik a platformhoz. Emellett vannak más képviselők is, akik részt vettek az alakulásról szóló ülésen, de Toroczkai neveket nem akart mondani.

Kijelentette: sok potenciális Jobbik-szavazó jelenleg a Fideszt erősíti, és olyan jobboldali szavazók is voltak, akik áprilisban sem a Jobbikot, sem a kormánypártot nem akarták támogatni, őket is meg akarja szólítani az új platform.