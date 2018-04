Jobbik: A kommunista besúgórendszert idézi a Fidesz soproni listája

A Jobbik szerint példátlan botrány a soproni fideszes listázás, amely a kommunista 3/3-as besúgórendszert idézi. Brenner Koloman, a párt helyi országgyűlési képviselő-jelöltje felszólította a fideszes jelöltet: tisztázza magát, hogy ajánlásgyűjtése a Kubatov-listák törvényellenes használatával folyt-e.

A legnagyobb ellenzéki párt miskolci országgyűlési képviselője nem tud arról, hogy Miskolcon is gyűjtenének adatokat a Fidesz-szimpatizánsokról. Pakusza Zoltán Reggeli járat című műsorunkban azt mondta: arról tud, hogy a Fidesz az ajánlóívek leadása után is folytatta az aláírásgyűjtést a városban, mint ahogy a Pest megyei Dunakeszin is.