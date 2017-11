Jobbik: A Fidesznek egyetlen problémája lehet a Soros-tervvel, hogy nincsen belőle pénze

Nem megoldani akarja a migránskérdést a kormány, hanem megélni belőle – mondta reggeli műsorunkban a Jobbik szóvivője. Jakab Péter szerint a nem létező Soros-terv a Fidesz politikai terméke, és az egyetlen problémája az, hogy nincs belőle pénze. Az ellenzéki politikus hozzátette, a kormánypárt ahelyett, hogy a társadalom megélhetési problémáját oldaná meg, inkább gyűlöletet kelt, és a migránsok betelepítésével riogatja a lakosságot.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

„Ma Magyarországon egyetlenegy párt van, amely migránsokat engedett be az ország területére, az pedig a Fidesz. Egyedül a Fidesz volt az, amely húszezer gazdag migránst engedett be a letelepedési kötvényeken keresztül. Én tényleg kezdem most már azt hinni, ennyi idő távlatából, hogy a Fidesznek lényegében egyetlen problémája lehet a Soros-tervvel – már azon túl, hogy azt sem tudjuk, létezik-e egyáltalán –: hogy nincsen belőle pénze. Ha mondjuk az lenne a Soros-terv, hogy Soros György valamelyik alapítványán keresztül vásárol húszezer letelepedési kötvényt a Rogán–Habony párostól, s ezen keresztül betelepít húszezer migránst, azt a tervet a lehető legboldogabban hajtaná végre a Fidesz” – fogalmazott a Jobbik szóvivője.

Tekintse meg a teljes beszélgetést: