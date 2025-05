Jobb megoldással építik át az M7-es autópályát

Megosztás itt:

Közlekedésbiztonsági és üzemeltetési szempontból is egy jobb megoldás kerül kialakításra most az M7-es autópályán – fogalmazott a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) a Facebookon.

A korábbi poszt szerint az eddigi acél szalagkorlát helyett betonelemekkel történik majd a két pályatest elválasztása, melyhez a meglévő vízelvezető rendszer is átépítésre kerül. Ahhoz, hogy ez a középső elválasztó sáv elbírja az elemeket és a vízelvezetés is megfelelően legyen kialakítva, komoly alapozási, előkészületi, aszfaltozási munkákra van szükség, melynek munkálatai jelenleg is zajlanak az M7 siófoki és zamárdi csomópont közötti szakaszán.

