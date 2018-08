Jó idő lesz 20-án, de nagyon készülnek a hatóságok

Csaknem 400 helyen jelentettek be tűzijátékot az országban augusztus 20-ára. A fővárosban tavalyhoz hasonlóan 36 mentőegység áll majd készenlétben, a Katasztrófavédelem pedig a Duna-partot is figyeli majd. A meteorológiai szolgálat szerint jó idő lesz a nemzeti ünnepen.

Javában tart a készülődés az augusztus 20-i tűzijátékra. Idén is látványos, a Dunáról fellőtt rakéták színesítik az eget és az államalapítás ünnepét. Az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint idén nem kell felhőszakadástól tartani, de folyamatosan figyelni fogják az időjárás alakulását.

„A Duna-parton egy ideiglenes automata meteorológiai állomást telepítettünk, amely 10 percenként szállítja az adatokat nemcsak a meteorológiai szolgálat felé és az operatív törzs felé, hanem közvetlenül a szervezők és a pirotechnikusok felé is” – ismertette Bonta Imre, az OMSZ Előrejelzési Főosztályának vezetője.

A rendőrség azt ígéri: elegendő egyenruhás lesz az ünnepségek helyszínén. „Természetesen minden rendezvényen annyi rendőr lesz jelen, amely a rendezvény biztosításához szükséges és elegendő, nem kívánjuk túlsúlyba helyezni a rendőri jelenlétet, hiszen az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, hogy ilyen esetekben a rendőri tevékenység a forgalomirányításra, a közlekedés rendjének fenntartására illetve az állampolgárok segítésére irányul” – fogalmazott a Közrendvédelmi Főosztály vezetője, Lakatos Tibor.

A mentők is készülnek az eseményekre: a fővárosi tűzijáték helyszínén 36 egység ügyel majd. A mentőszolgálat ezzel együtt fokozott figyelmet kér a nézőktől.

„Évről évre megemlítjük, most sem hagyom ki, hogy óva intsek mindenkit attól, hogy a tűzijáték jobb látványa reményében magas tárgyakra másszon fel, esetleg háztetők veszélyes pontjain helyezkedjen el, sajnos az elmúlt években előfordultak ilyen balesetek, amikor leestek lezuhantak magas helyekről” – mondta Győrfi Pál szóvivő.

A Katasztrófavédelem nemcsak a pirotechnikai eszközökre ügyel majd kiemelten, hanem a Duna partot is erősen figyelik majd, nehogy bárki is beessen a vízbe. Hajdu Márton szóvivő azt mondta, „akik részt vesznek a rendezvényeken, akár nappal, akár este fokozottan figyeljenek arra, hogy akár egy eldobott cigarettacsikk is tönkreteheti több ezer embernek a munkáját, akár a szórakozását, legyünk tekintettel egymásra.”

A Katasztrófavédelem arra kér mindenkit, hogy fokozottan figyeljen a tűzijátékkor lehulló parazsakra, és amennyiben bármi meggyulladna, úgy azonnal hívja a 112-es segélyhívó számot.