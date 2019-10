Jelöltek vitája Salgótarjánban

A Népszavának adott interjújában Gajda Péter kispesti polgármester a közéletből való távozásra szólította fel Lackner Csaba szocialista képviselőt, amennyiben beigazolódik, hogy ő beszél a kiszivárgott hangfelvételeken. Az ellenzék hihetőnek tartja, hogy Gajda Péter és Lakner Csaba a kispesti korrupciós botrány múlt pénteki kirobbanása óta nem lépett kapcsolatba egymással. Az ellenzék csak üzletként tekint az összefogásra Kispesten - derült ki a Magyar Nemzet és a Hír TV birtokába jutott hangfelvételekből. A Magyar Nemzet arról ír, hogy a hanganyagon elhangzottak szerint Gajda Péter polgármester arra ösztökélte embereit, hogy hozzák létre a kerületben a DK alapszervezetét, mert azzal „sokkal több pénzt lehetne keresni”. Puzsér Róbertet a Fidesz bábjaként ábrázoló plakátokat vittek Karácsony Gergely ellenzéki főpolgármester-jelöltnek az Állampolgárok a Centrumban Egyesület aktivistái a zuglói városházához. Zaránd Péter, Puzsér Róbert főpolgármester-jelölti kampányának vezetője azt mondta: Karácsony Gergely lejárató kampányt indított Puzsér Róberttel szemben, most pedig visszahozták „a szemetet”. „Karácsony Gergely összekötötte a sorsát a szocialistákkal, a parkolási maffiával, a korrupcióval és a kokainnal” – mondta Zaránd Péter. Azt a folyamatot folytatja az ellenzék, amit a Karácsony Gergely féle hangfelvétel kapcsán már megismerhettünk - reagált Gulyás Gergely arra, hogy az MSZP nem indít vizsgálatot a kispesti szocialistákról nyilvánosságra került felvételek ügyében. Feloldhatatlan ellentét van Karácsony Gergely szavai és tettei között - mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter. Gulyás Gergely emlékeztetett: a baloldali főpolgármester-jelölt hónapok óta nem válaszol kerületének kintlévőségeit érintő kérdésekre, annak ellenére sem, hogy már jogerősen is elvesztette a közérdekű adatkiadással kapcsolatos pert. Karácsony Gergely befenyegethető és irányítható, továbbá nem tud úrrá lenni eseményeken, és ez kérdésessé teszi az alkalmasságát bármire is - mondta a PestiSrácok.hu-nak a főpolgármester. Tarlós István szerint Karácsony Gergely olyanokat ígér, amire egész egyszerűen nincs lehetősége még főpolgármesterként sem. A kormány döntése alapján további 2 milliárd forintot biztosítanak a nagycsaládosok autóvásárlási kedvezményére - közölte Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter megerősítette: a magyar kormány továbbra is elutasít minden kvóta szerinti elosztást az Európai Unióban. A kormány is támogatja, hogy Magyarország Várhelyi Olivért jelölje biztosnak az Európai Unió következő bizottságába – mondta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. A K&P Chem Kft. 5,14 milliárd forintos beruházással kozmetikai alapanyagokat gyártó üzemet hoz létre Szolnokon, ezzel 50 új munkahelyet teremt – jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter közölte: mintegy 390 milliárd forintból bővíti gödi akkumulátorgyártó üzemét a Samsung SDI, a beruházás 1200 új munkahelyet hoz létre. Magyarország gazdasági helyzete jelenleg a „részletekben is jól van”, ami nem nagyon fordult még elő, az államadósság a GDP 70 százaléka alá süllyedt - közölte Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke. A magyar gazdaság nőtt a leggyorsabb ütemben az Európai Unióban 2019 első félévében - mondta György László államtitkár. Gazdasági és védelmi szempontból is sikertörténet a magyar-amerikai együttműködés - jelentette ki Orbán Viktor. A miniszterelnök a Karmelita kolostorban fogadta az Amerikai-Magyar Üzleti Tanács elnökét és a küldöttség résztvevőit. Az Európai Parlamentben még mindig nagy súllyal vannak jelen a bevándorláspárti erők, ezért a bevándorlásellenes tagországokat minden fronton támadják, ennek tudható be Trócsányi László biztos jelölti megvétózása - mondta Hollik István. A Hír Tv Magyarország élőben című műsorában a kormányszóvivő közölte: Várhelyi Olivér kritizálásával nehezebb dolguk lesz, de a kormány fel van készülve az esetleges támadásokra. Orbán Viktor miniszterelnök az olasz Forza Italia párt vezetőivel, Silvio Berlusconi elnökkel és Antonio Tajani alelnökkel egyeztetett Rómában. Továbbra is szorosan együttműködik a Fidesz és Silvio Berlusconi pártja - mondta Orbán Viktor. Az Európai Bizottság keresetet indít az EU Bíróságán Magyarországgal szemben, mert az ország nem alkalmazta a cigarettára előírt minimális uniós jövedéki adómértéket - közölte az uniós bizottság. A román parlament megvont a bizalmat a Viorica Dancila szociáldemokrata miniszterelnök vezette kormánytól. Klaus Iohannis román államfő bejelentette: megkezdi az egyeztetést a parlamenti pártokkal egy új kormány megalakításáról. Két napig álltak az erdélyi Máramarossziget kétnyelvű helységnévtáblái, ismeretlenek lekaparták a tábláról a magyar településnevet - közölte a Maszol.ro portál. Szélsőjobboldali terrorcselekmény volt a németországi Halle zsinagógája ellen intézett szerdai támadás és a városban történt lövöldözés, a bűncselekménnyel egyetlen személyt gyanúsítanak - közölte Christine Lambrecht igazságügyi miniszter. Az év első nyolc hónapjában mintegy 456 ezer menedékjogi kérelmet nyújtottak be az EU tagországaiban, mintegy 10 százalékkal többet, mint az előző év azonos időszakában - közölte az Európai Menekültügyi Támogatási Hivatal. Ideiglenesen visszaállítja a határellenőrzést svédországi határain Dánia a jövő hónaptól - közölte Nick Haekkerup dán igazságügyi miniszter. A döntés hátterében az augusztusi robbantás áll, amelynek a végrehajtásával két svéd állampolgárt vádoltak meg. A brit Munkáspárt kormányra kerülése után azonnal népszavazásra bocsátja a brit EU-tagság ügyét, azzal a választási lehetőséggel, hogy Nagy-Britannia maradjon az EU tagja - mondta Jeremy Corbyn, a brit ellenzéki erő vezetője. A Krím félszigeten tervezett robbantásos merénylet megakadályozásáról számolt be az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat. A török hadsereg és a velük szövetséges szíriai ellenzéki milícia körülzárt két kurd települést - közölte a törökbarát szíriai lázadók szóvivője. Számos ország elítélte a török katonai műveletet Északkelet-Szíriában, az iráni házelnök lemondta ankarai útját. Recep Tayyip Erdogan török elnök azzal fenyegette meg az Európai Uniót, hogy 3,6 millió szíriai menekültet küld országából Európába, ha az unió megszállásnak próbálja minősíteni a török hadműveletet Északkelet-Szíriában. Legalább öt feltételezett orosz zsoldos vesztette életét Tripoli déli részén a líbiai belső konfliktusban egymással harcoló felek közötti összecsapásokban - közölte a tripoli kormányhoz hű erők szóvivője. Robbanás történt egy felső-ausztriai hulladéklerakóban. A robbanás következtében keletkezett tűzben hárman súlyosan megsérültek, a detonáció oka egyelőre ismeretlen. Olga Tokarczuk lengyel írónak ítélte oda a 2018-as és Peter Handke osztrák írónak a 2019-es irodalmi Nobel-díjat a Svéd Akadémia. A tavalyinál 7 százalékkal több gépjármű felelt meg az előírásoknak az idei, szeptember 23. és 27. között tartott közúti közlekedési környezetvédelmi akció ellenőrzéseinél - közölte Mosóczi László közlekedéspolitikáért felelős államtitkár. Női kézilabda NB I: Szent István SE - Siófok KC 19:39 Férfi kézilabda NB I: Grundfos Tatabánya KC - Váci KSE 37:18 Az úszás és a vízilabda a magyar identitás részévé vált, részei lettek a magyar legendáriumnak – jelentette ki Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere a velencei városi sportuszoda alapkőletételén. A brazil labdarúgó-válogatott felkészülési mérkőzésen 1:1-es döntetlen játszott a szenegáli csapattal Szingapúrban.