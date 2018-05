Jelöletlen autókból, menet közben vadásznak a szabálytalankodó sofőrökre

Az utat figyeli a rendőrség traffipaxa. Április közepén Európa-szerte, így Magyarországon is kiemelten figyeltek a gyorshajtókra a 24 órás speedmaraton nevű akcióban.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

„Nem célunk a pénzbehajtás, az állampolgárok tudatába azt szeretnénk tudatosítani bennük, hogy a sebességtúllépés mennyire veszélyes” – jelentette ki Berzai Zsolt alezredes.

Ezzel egy időben a rendőrség 20 darab civil autót is üzembe helyezett. Az első pillantásra hétköznapinak tűnő járművekbe olyan sebességmérő kamerákat szereltek, amik mozgás közben is be tudják mérni a gyorshajtókat. Az egyik rádió reggeli műsorában az ORFK főosztályvezetője azzal indokolt, hogy az eddigi módszerekkel nem csökkent balesetek száma. A híradóknak nyilatkozó szakjogász egyetért a civil rendőrautók bevetésével.

„A közlekedés egy dinamikus, mozgásban lévő cselekvés, ehhez képest statikusan, út széléről ellenőrizni csak bizonyos célokból lehet hatásosan, például pénzbeszedés okán. De a közlekedési morált javító elképzeléseket megvalósítani ezekkel a berendezésekkel nem lehet. Ezzel szemben azok a mérőeszközök, kamerák más ellenőrző berendezések, amelyek mozgó járművekben vannak alkalmasak olyan közúti szabályszegéseknek a bizonyítására és ezzel együtt nyilván a szankcionálására is, amelyek nagyon súlyosan sértik a KRESZ szabályait, és legtöbb esetben súlyos személyis sérüléssel járó közúti balesetekhez vezetnek” – ismertette Kozma Péter közlekedési jogász.

A Facebookon egy autós arról számolt be, hogy egy esetről, ahol állítása szerint egy ilyen, civilnek álcázott rendőrautó hajszolta gyorshajtásba, majd felkapcsolták a villogót és megbüntették. A rendőrség válaszul kiadott egy videót, melyben működés közben láthatóak az érintett autók kameráinak képei, van, aki a 60-as táblánál több mint 100-al száguldozik, de az autópályán 150-el, sőt 180-al repesztőket is bemutatják. Azt is cáfolják, hogy civil autókkal gyorshajtásba hajszolják az egyébként szabályosan közlekedőket. Bármelyik verzió is az igaz, a KRESZ oktató szerint a szabályok egyértelműek.

„Teljesen mindegy milyen körülmények között haladok, akár előzök, akár jönnek mögöttem, be kell tartanom az útra megengedett legnagyobb sebességet, függetlenül attól, hogy a mögöttem lévő jármű mit tesz. Közlekedésnek az alaplogikája egyébként, hogy előre figyelünk, és nem a mögöttünk lévőt, tehát én ilyen esetben sem gyorsítanám az autómat” – húzta alá Pető Attila KRESZ szakoktató.

Magyarországon 2010 óta nem csökkent számottevően a közúti balesetek száma. 2017-ben 16489 regisztrált balesetben 625-en haltak meg.