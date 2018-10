Jelezni kell majd a homeopátiát a gyógyszertárakban

Nincsen bizonyítva a hatásossága igazából ezeknek és akkor ezért állítólag kell adnunk egy ilyen írásos tájékoztatót a betegeknek, de jogszabály még nem jelent meg rá...12.50.38

A tervezett új szabályozásról beszél ez a patikus. Ha a törvényjavaslatot elfogadja a parlament, a homeopátiás szerek mellé külön tájékoztató jár majd. A Gyógyszerész Kamara tájékoztatása szerint arról, hogy ezek a szerek más hatásmechanizmussal működnek, mint a hagyományos gyógyszerek.

Inkább a hagyományos gyógyszert választjuk, mert nem tudjuk, igazából nem ismerjük – mondja Kocsisné Breier Szabina

Régebben használtam, de nem igazán működött, úgyhogy inkább a hagyományos módszert részesítem előnyben – állítja Szénásiné Angi Eszter

Egy átlagos budapesti gyógyszertárban a betegek 10-20 százaléka keresi a homeopátiás szereket. Jóllehet, nemrég a tudományos élet is hadat üzent a szereknek. A patika egyik vásárlója maga is orvos. Azt mondja, a tervezett szabályozás még így is túl megengedő.

Én ezt nem árulnám a patikákban, sok minden gyógynövény hasznos. Én nem tenném ezt a terhet a patikusokra, van nekik éppen elég problémájuk plusz nem hiszek benne és főleg az ami szerintem egy csomó orvost bánt, hogy nincsen kötelezettségük arra, akik ezt használják és gyógyítanak vele, hogy ezt regisztrálják, föllőjék az ESZT-be, hogy meg tudjam nézni, hogy mire kapta, mikor kapta, mennyit kapott - ez szerintem nem jó . – nyilatkozta a televíziónak Ráth Zoltán, sebész főorvos, a Semmelweis Egyetem II. Számú Sebészeti Klinikájának doktora.

A homeopata orvosi egyesület egyelőre nem kívánta véleményezni a szigorításról szóló terveket. Az általuk kínált szerek betiltására egyébként, az uniós szabályozás szerint nincs lehetőség.