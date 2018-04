Jelentősen megváltoztak a kéménysepréssel kapcsolatos szabályok

A szolgáltatóváltozás és a kéményseprés anyagi vonzatával sokan nincsenek tisztában, így az őszi fűtési szezon előtt nagy rohamra és komoly leterheltségre számítanak a szakemberek. A FŐKÉTÜSZ, mint a főváros egyetlen szolgáltatója egyelőre nem törődik a változással, továbbra is mindenhol felajánlja a szolgáltatását.

Idén január elsejétől jelentősen megváltozott a kéménysepréssel kapcsolatos szabályozás, ennek értelmébe a családi házak esetében már nem kötelező a rendszeres ellenőrzés, ugyanakkor annak, aki megrendeli a szolgáltatás ingyenes.

A családi házakba a kéményseprő nem automatikusan érkezik ki, hanem előzetes időpont egyeztetés alapján akkor megy ki a kéményseprő, amikor valóban ráér a kémény tulajdonos - a katasztrófavédők az év bármely szakában kimennek, ha hívják őket.

Ha tudjuk, hogy pont szabadságon leszünk - akár nyáron -, akkor egyeztessünk a kéményseprőipari szolgáltatóval, hogy igenis jöjjön ki, és ellenőrizze le a kéményt. Ne várjuk meg vele a szeptemberi, vagy az októberi fűtési időszak kezdetét - hívta fel a figyelmet Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője.

A családi házakban, amelyek magántulajdonban vannak az ellenőrzés önkéntes és díjmentes. Ott ahol vállalkozás, vagy egyéb gazdálkodó szervezet székhely van bejegyezve az ellenőrzést meg kell rendelni és fizetni kell érte.

Hasonló a helyzet a társasházaknál, ahol a magántulajdonosoknak nem kell megrendelni a szolgáltatást és fizetni sem kell érte, kivétel abban az esetben, ha a lakásba gazdasági társaság van bejegyezve. Ebben az esetben a szolgáltatás a tulajdoni hányadnak megfelelően fizetős.

A szakszervezet szerint is a fűtési szezon előtti munkaszervezés okozza majd a legnagyobb gondot.

Legyünk őszinték, hogy különösen a nyári nyaralós időszakban senkinek nem a gondolata a kéményekről szól, addig előfordulhat valójában, hogy szeptemberben-októberben csőstül fogják megrendelni a lakosok. És nagyon bízom benne, hogy meg fogják rendelni ezt a szolgáltatást. Viszont akkor, hogy majd a kéményseprőipari szerv, vagy akár a kéményseprő közszolgáltató hogyan fogja tudni ellátni azt a hatalmas mennyiségű megrendelést, hát evvel kapcsolatban már nem tudnánk semmi biztatót mondani - mondta a Kéményseprők Országos Szakszervezetének elnöke, Vámos Csaba.

Budapesten minden szereplőnél a FŐKÉTÜSZ ellenőriz. A cég a Fővárosi Önkormányzattal egyetértésben az új törvényt figyelmen kívül hagyva segíti az átmenetet, tehát azoknak is felajánlják a szolgáltatást automatikusan, akiknek ezt egyébként kérni kellene. Az ok: vagyon és személybiztonság, de a munka feltorlódását is el lehet kerülni a módszerrel.

A főváros területén mi továbbra is minden ingatlan számára - lehet az egy egy lakásos családi ház, vagy lehet az egy nem lakhatás célját szolgáló benzinkút -, mindenhol fölajánlunk két időpontot, hogy biztonsággal el legyen végezve az adott évi kéményellenőrzés, amikor ugye annak ideje van. Azt kell tudni, hogy ha valaki családi ház tulajdonosként magánemberként - úgy hogy nincs cég bejelentve oda - nem kívánja igénybe venni, akkor ennek nincs jogkövetkezménye, és bármikor az év során meg tudja rendelni ezt - mondta el a FŐKÉTÜSZ Fejlesztési és Kapcsolati Igazgatóságának igazgatója, Müller Máté.

Nemcsak a szolgáltatók, a Kereskedelmi és Iparkamara is kritizálta azt, hogy a családi házakba bejelentett vállalkozásoknak a korábbi díjak sokszorosát kell kifizetni. Véleményük szerint ez leginkább a mikró- és egyéni vállalkozókat sújtja.

A Belügyminisztérium államtitkára szerint azonban a vállalkozósok nagyobb anyagi teherbírással rendelkeznek, így az állam nem vállalja át a költségeket.