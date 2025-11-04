Jelentősen emelkedhet a bírósági alkalmazottak fizetése és 13. havi juttatásra is számíthatnak + videó

Megosztás itt:

Tuzson Bence: "A bírák havi átlagilletménye 48 százalékkal növekszik meg ezalatt at idő alatt, tehát jövő év január elsejével a 2024-es szinthez képest 48 százalékkal növekszik meg, a fogalmazóké és a bírósági titkároké az 88.67 tehát majdnem 89 százalékkal növekszik meg és a tisztviselőnek a jövedelmezése pedig 100 százalékkal, tehát a duplájára nő."