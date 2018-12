Jelentősen drágul az útdíj

10 százalék felett drágulhat a fuvarozás jövőre az útdíj emelése miatt, többe kerülhetnek az élelmiszerek és az építőipari alapanyagok is. A kormány szerint 2013 óta nem volt emelés, a fuvarozók viszont úgy gondolják, nem volt elég idejük a felkészülésre.

Január elsejétől inflációarányos emelés lesz. 2013 óta ilyen emelés nem volt, tehát ez azt jelenti, hogy mintegy 5,8% inflációarányos emelés lesz az e-útdíj tekintetében, amit a fuvarozók fizetnek – jelentette be Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter.

Még augusztus végén jelentette be a Kancelláriaminiszter, hogy 2019 elejétől nőnek az útdíjak. Gulyás Gergely ugyanakkor arról nem beszélt, hogy nem ugyanolyan mértékben emelkednek a díjtételek. Bár az útdíj valóban az inflációval közel megegyező mértékben nő majd január elsejétől, nem csak ez befolyásolja majd a fuvarozás költségeit. A szakma szerint a környezetvédelmi díjeltérítés módosítása aránytalan dráguláshoz vezet.

Az EURO 3-as, EURO 4-es járművek esetében ezek a durván 12-18 éves életkorú járművek ez a díjemelés összességében már 32 százalékos, míg a legkorszerűbb járművek esetében, tehát, amik 10 évnél fiatalabb járművek ezeknél a járműveknél is 12,5 százalékos díjemelés történik. A kormányzati döntést több szervezet élesen bírálta. Közleményükben arról írnak:

Javasolták a jogsértő külföldi fuvarozókra kirótt bírságok hatékonyabb behajtását is, amely nem csak költségvetési és piacvédelmi szempontból fontos, de morálisan is pozitívan hatna a hazai fuvarozókra .

Az útdíjemelésből származó plusz költséget egyébként át fogják hárítani a fuvarozó cégek, mondta el a HírTv-nek a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének főtitkára. Karmos Gábor szerint azonban nem csak ez vezet majd a fuvarozás drasztikus drágulásához.

Ugyanígy be kell építeniük a tarifáikba a kötelező felelősségbiztosítási díjak emelkedését, be kell építeniük a munkabéreknek a növekedését, be kell építeniük azt, hogy a jövedéki adó visszatérítés a gázolaj esetében a felére csökken jövő évtől. tehát nagyon sok olyan költségtltelünk van, ami költség növekedést okoz. Ez száazlékosan egy kétszámjegyű költségnövekedés. Tehát arra kell számítani, hogy a fuvardíjak jövő január elsejétől több, mint 10 százalékkal fognak növekedni – mondta Karmos Gábor az MKFE főtitkára.

A fuvarozók szerint a drágulás leginkább azokat a termékcsoportokat érinti majd, amelyek alapvetően olcsók ugyan, de nagy térfogatúak. Ilyenek az építőipari anyagok, illetve az alapvető élelmiszerek is.