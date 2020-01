Jelentős támogatást nyújt a kormány az 1-es típusú diabéteszeseknek

Gyurcsány Ferenc jövő őszig adott haladékot az ellenzéknek - írja a Magyar Nemzet. A Demokratikus Koalíció elnöke azt szeretné, hogy azok az ellenzéki erők, amelyek kormányváltást szeretnének, csak egy listát állítsanak. Elengedhetetlen lesz a közös ellenzéki lista a 2022-es országgyűlési választáson - mondta Márki-Zay Péter, Hódmezővásárhely polgármestere az ATV-ben. Az ellenzék politikusainak fejében nem az ország ügyei járnak, csak a megszerezhető zsákmány - mondta a Magyar Nemzetnek a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. Dömötör Csaba szerint ezt igazolja, hogy csak pár nap telt el az új évből, de Gyurcsány máris toborozza a 2022-es választási listáját. Felújítás helyett az öt tonnánál nagyobb járműveket tiltotta le a Lánchídról a főpolgármester. Karácsony Gergely facebook-posztjában jelentette be, hogy a jövő héten egyeztetést kezd a főváros a kormánnyal a Lánchíd felújításáról, mert szerinte még mintegy húszmilliárd forint hiányzik a felújításhoz, és át kell gondolni annak műszaki tartalmát is. Hatáskörén túlterjeszkedve a kerületek zsebében vájkál a főpolgármester - írja a Magyar Nemzet. Karácsony Gergely facebook-bejegyzésében arról ír: a kormány által a járóbeteg-ellátás fejlesztésére adott 50 milliárd forint elosztásáról a kerületekkel közösen dolgoz ki a javaslatokat. Nem a Fideszről fognak dönteni, hanem magának a kormánypártnak a döntése lesz, hogy melyik európai pártcsaládban képzeli el a jövőjét - jelentette ki Deutsch Tamás, a Fidesz EP-delegációjának vezetője. A 2020 lesz az első év, amelyben a kormány és a piac előrejelzései hasonlóak a gazdasági növekedést illetően, sőt, a piac várakozásai még kedvezőbbek - mondta Szajlai Csaba, a Figyelő főszerkesztő-helyettese a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Az egészségügy közös társadalmi ügy, a családok és a nemzet jövőjének záloga az egészség - jelentette ki az egészségügyért felelős államtitkár. Horváth Ildikó elmondta: Január 1-től a kormány az 1-es típusú diabétesszel elő gyermekeket nevelő családoknak támogatást nyújt, így 98 %-os támogatással vehetik meg többek között az inzulinpumpát és a szöveti cukor mérésére szolgáló szenzort. Húszpontos átfogó programot jelentett be Győr további fejlődéséért Dézsi Csaba András, a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje. Magyarországon egyre több a tanuló vagy dolgozó fiatal, a javulás mértéke jóval meghaladja az EU-átlag javulását - közölte Rétvári Bence, a KDNP alelnöke az Eurostat adataira utalva. A klímakérdésre a technológiai megoldások jelenthetik a választ - mondta Ferencz Orsolya űrkutatásért felelős miniszteri biztos az M1-en. Késsel támadt járókelőkre Párizsban egy férfi, többet megsebesített, egyiküket megölte - a rendőrök agyonlőtték a támadót. Az osztrák Zöldek országos elnöksége egyhangúlag megszavazta a néppárti-zöld kormánykoalíció létrehozását a testület Salzburgban tartott ülésén - jelentette be Werner Kogler pártelnök. Ezrek kísérték utolsó útjára Bagdadban azt az iráni tábornokot és az Irán támogatását élvező iraki katonai szövetség vezetőjét, akik pénteken vesztették életüket egy amerikai légicsapásban az iraki főváros közelében. Tízezrek tüntettek Irán több városában az Egyesült Államok ellen, amelynek légicsapásaiban életét vesztette Kászim Szulejmáni tábornok, az iráni Forradalmi Gárda al-Kudsz nevű különleges egységének parancsnoka. New Yorkban kivezényelték a Nemzeti Gárdát a repülőterekre és mindenütt megerősítették a biztonsági intézkedéseket - jelentette be New York állam kormányzója. Az amerikai kormányzat nem törekszik rendszerváltoztatásra Iránban - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök. Felfüggesztette iraki kiképző műveleteit a NATO és az az Egyesült Államok vezette nemzetközi szövetség, amely az Iszlám Állam nevű terrorszervezet ellen harcol. Mike Pompeo amerikai külügyminiszter bírálta az európai szövetségeseket, mondván, „nem voltak valami segítőkészek” az Irakban megölt Kászim Szulejmáni iráni tábornok ügyében. Visszafogottságra és felelősségvállalásra szólított fel Brüsszelben Josep Borrel, az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője a Kászim Szulejmáni iráni tábornok halálát követő feszült nemzetközi helyzetben. Ferenc pápa „tájékozott", és imájával is kíséri az Iránban és térségében zajló eseményeket - közölte Matteo Bruni szentszéki szóvivő. Légicsapás érte az iraki fővárosban, Bagdadban az egyik síita fegyveres csoport járműoszlopát, hat ember meghalt, három súlyosan megsebesült. Bolíviában május 3-án tartják az elnökválasztást - jelentette be La Pazban a legfelsőbb választási bíróság. Ötvenháromra nőtt a Jakarta térségét sújtó árvizek halálos áldozatainak száma, lakosok tízezrei még mindig nem tudtak visszatérni otthonukba - közölték a hatóságok. Szélsőséges időjárási körülmények súlyosbították a bozóttüzeket Ausztráliában, Sydney egyes részein a hőmérséklet meghaladta a 48 Celsius-fokot, a szél sebessége helyenként elérte az óránkénti 80 kilométert is. Holttestet találtak egy leégett mórahalmi házban, a rendőrség nyomozást indított - közölte a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság. BKK: Mától nem hajthatnak át a Lánchídon turistabuszok és teherautók. A korlátozás az 5 tonnánál nehezebb járműveket érinti, a tilalom a BKK menetrend szerint közlekedő járműveire nem vonatkozik. A belépés gyorsítása érdekében ideiglenesen csak a Magyarországra érkező utasok használhatják a röszkei közúti határátkelőhelyet, a kilépő forgalom az autópálya-átkelőt veheti igénybe - közölte a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság. Fucsovics Márton megnyerte első meccsét a dohai keménypályás tenisztornán. Babos Tímea selejtezős győzelemmel kezdte az évet: a soproni teniszező a 652 ezer dollár összdíjazású sencseni keménypályás tornán rajtolt sikerrel. Férfi vízilabda, cuneói nemzetközi torna: Magyarország - Egyesült Államok 15:10 Férfi kosárlabda NB I: KTE-Duna Aszfalt - Atomerőmű SE 99:105 Osztrák jégkorongliga: Hydro Fehérvár AV19-HC Orli Znojmo (cseh) 4:0 Jégkorong Erste Liga: Sport Club Csíkszereda - Fehérvári Titánok 8:5 A férfiaknál Bejczi Botond, míg a nőknél a címvédő Nagy Alexandra vezet a gyorskorcsolyázók Városligeti Műjégpályán zajló sprint országos bajnokságának első napja után.