Jegyzőkönyvet kell vezetni a rendkívüli eseményekről

Legfrissebb híreink Ennyien szavaztak az első órában A Magyar Nemzet felhívta a figyelmet: az NVI kétóránként közöl összesítést a részvételi arányokról. A következő adatok 9 óra után lesznek elérhetők az NVI honlapján. Nem mindenki ugyanott szavaz, ahol az országgyűlési választáson A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, a nemzetiségi önkormányzati képviselők, valamint az Európai Parlament (EP) magyar tagjainak vasárnapi választásán a legtöbb választópolgár abban a szavazókörben szavazhat, ahol a két évvel ezelőtti országgyűlési voksoláson, néhány esetben azonban máshol kell szavazni.