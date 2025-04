Megosztás itt:

Döbbenetes videók láttak napvilágot az éjjel: jégeső hullott több Békés vármegyei településre is. A meteorológusok előzetesen citromsárga figyelmeztetést is kiadtak a vármegyére zivatarok és jégeső veszélye miatt. Mint beigazolódott, joggal figyelmeztettek, ugyanis volt olyan település, ahol annyi jég esett, hogy úgy nézett ki, mintha fehér hó borította volna be a tájat – hívta fel a figyelmet a Beol.

