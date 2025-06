Jégeső csaphat le kedden

Megosztás itt:

A hétfőn érkező hidegfront ahogy jött, úgy megy is tovább, a HungaroMet tájékoztatása szerint kedden a nap folyamán a fátyol- és gomolyfelhők mellett általában sok napsütésben lesz részünk, ugyanakkor az ország középső harmadában délelőtt felhős lesz az ég, amely délután fokozatosan szakadozik, csökken, a csapadék is megszűnik. A Dél-Alföldön is előfordulhat néhány zápor, az északias szelet pedig Nyugat-Dunántúlon és a Tiszántúlon kísérik majd erős lökések.

