2019. január 1.,
kedd, Fruzsina napja

Jeges fürdőzés Újév napján

Hír TV

2019. január 1., kedd 16:00

Dunai fürdőzéssel köszöntötték az újévet Nagymaroson.

A partról tucatnyian figyelték kabátban, amint a jeges fürdőre készülők köntösben, strandpapucsban és fürdőruhában érkeznek a folyóhoz, majd ereszkednek be az alig 5 fokos vízbe. A bátrabbak nemcsak egy pillanatra merítkeztek meg a Duna vizében, hanem néhány karcsapásnyit úsztak is.

Hír TVvissza a címlapra

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV

Legolvasottabb cikkek

1

Hír TV

Felismeri őket? Értesítse a rendőrséget

2

Hír TV

Megvan az egyezség a minimálbérről

3

Hír TV

Varga Judit: A Sargentini-jelentés egy silány fércmunka

4

Hír TV

Tűzijáték és utcabáli hangulat Budapesten

5

Hír TV

A legbátrabb kutyák sem képesek megbirkózni vele

6

Hír TV

Allahot éltetve késelt egy férfi Manchesterben