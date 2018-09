Jávor: Orbán beismerte, hogy Paks2 politikai döntés volt

2018. SZEPTEMBER 20., CSÜTÖRTÖK A KORMÁNY VÁLASZA AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGNAK: MARAD A "STOP SOROS". ÉVEK ÓTA DOLGOZNAK AZON, HOGY BRÜSSZEL HOGYAN TUDNÁ ÁTVENNI A HATÁRÕRIZET JOGÁT - ÍRTA AZ ORIGO. GULYÁS GERGELY: AZ EURÓPAI BÍRÓSÁGNÁL TÁMADJA MEG A KORMÁNY AZ EP DÖNTÉSÉT A SARGENTINI-JELENTÉSRÕL. MAGYARORSZÁG MÉG NEM KAPTA MEG AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGTÓL A HATÁRVÉDELMI KÖLTSÉGEKHEZ VALÓ ANYAGI HOZZÁJÁRULÁST MAGYAR IDÕK. VISSZAUTASÍTOTTA SZIJJÁRTÓ PÉTER AZ ENSZ-BEN, A SZERINTE MAGYARORSZÁGRÓL TERJESZTETT VALÓTLANSÁGOKAT. ORSZÁGOS JÁRÓBETEG SZAKDOLGOZÓI KONFERENCIA: EGYRE NAGYOBB GONDOKAT OKOZ AZ EGÉSZSÉGÜGYET SÚJTÓ MUNKAERÕHIÁNY. MSZP: MAGYARORSZÁGON BETEGELLÁTÁSI VÁLSÁG VAN, A FIDESZ KÁROKOZÁSA EMBERÉLETEKBEN MÉRHETÕ. JOBBIK: 40 ÉV MUNKAVISZONY UTÁN A NÕKHÖZ HASONLÓAN A FÉRFIAK IS VONULJANAK NYUGDÍJBA! AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁGHOZ ÉS AZ EMBERI JOGOK EURÓPAI BÍRÓSÁGÁHOZ FORDUL A MENEDÉKKÉRÕK SEGÍTÕIT BÖRTÖNNEL FENYEGETÕ ÚJ JOGSZABÁLYOK MIATT A MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG. AGRÁRKAMARAI ELNÖK: A KORMÁNY 2020-2030 KÖZÖTT ÉVENTE 17 MILLIÁRD FORINT ÁLLAMI FORRÁST BIZTOSÍT ÖNTÖZÉSI CÉLÚ FEJLESZTÉSEKRE. HÕSÉGRIADÓK NÉLKÜL IS NÕTT A FÕVÁROSI STRANDOK FORGALMA VILÁGGAZDASÁG. FÕTÁV: MEGKEZDÕDÖTT A BUDAPESTI HÕGYÛRÛ KIÉPÍTÉSE. A BREXITRÕL ÉS AZ UNIÓS HATÁRÕRSÉG MEGERÕSÍTÉSÉRÕL IS TÁRGYALNAK A SALZBURGI CSÚCSTALÁLKOZÓN AZ UNIÓS VEZETÕK. AZ OSZTRÁK KANCELLÁR MEGÁLLAPODNA A 10 EZER FÕS UNIÓS HATÁRÕRSÉGRÕL IS, EZT A MAGYAR KORMÁNY NEM TÁMOGATJA. ORBÁN VIKTOR: MAGYARORSZÁG A HATÁRÕRIZET JOGÁT NEM ADJA ÁT, MAGYARORSZÁG HATÁRAIT A MAGYAROKNAK KELL MEGVÉDENI. SZKEPTIKUSAK A DÉL EURÓPAI ORSZÁGOK A FRONTEX TERVEZETT MEGERÕSÍTÉSE MIATT ÍRJA A WELT. EURÓPAI NÉPPÁRT FRAKCIÓVEZETÕJE: AZ UNIÓ ÁLLAM- ÉS KORMÁNYFÕJÉNEK IS FOGLALKOZNIUK KELL A JOGÁLLAMISÁG MAGYARORSZÁGI HELYZETÉVEL. BULGÁRIA IS MEGVÉTÓZZA, A MAGYARORSZÁG ELLEN A JOGÁLLAMISÁGI ELJÁRÁS KERETÉBEN ESETLEG HOZANDÓ UNIÓS SZANKCIÓKAT. A SPANYOL BALOLDALI PÁRTSZÖVETSÉG AZT KÉRI SZÁMON, HOGY A SPANYOL NÉPPÁRTI KÉPVISELÕK MIÉRT NEM SZAVAZTÁK MEG A SARGENTINI-JELENTÉST. MENEDÉKKÉRÕKET TELEPÍT ÁT LESZBOSZ SZIGETÉRÕL AZ ORSZÁG MÁS RÉSZEIBE GÖRÖGORSZÁG. ENSZ: A KONFLIKTUS SÚJTOTTA ORSZÁGOKBAN A GYEREKEK HARMADA NEM TUD ISKOLÁBA JÁRNI. BRIT MINISZTERELNÖK: LONDON RAGASZKODIK AZ UNIÓ ÉS AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG SZABAD KERESKEDELMÉT SZOLGÁLÓ KÖZÖS ÖVEZETÉNEK TERVÉHEZ. SZEXUÁLIS ERÕSZAKKAL VÁDOLJA EGY PSZICHOLÓGUS BRETT KAVANUGH-T, DONALD TRUMP AMERIKAI LEGFELSÕBB BÍRÓSÁGRA KISZEMELT JELÖLTJÉT. A SZÍRIAI LÉGVÉDELEM LÕTTE LE AZ OROSZ HARCI GÉPET A FÖLDKÖZI-TENGER FELETT, DE IZRAEL A FELELÕS ÉRTE KÖZÖLTE AZ OROSZ VÉDELMI TÁRCA. MUN DZSE IN: ÉSZAK-KOREA AZ ATOMFEGYVER-MENTESÍTÉS IRÁNYÁBA MUTATÓ KONKRÉT LÉPÉSEKBE EGYEZETT BELE. PHENJAN LESZERELI A JONGBJONI ATOMLÉTESÍTMÉNYT ÉS A SZOHE RAKÉTAKÍSÉRLETI TELEPET, HA WASHINGTON IS TELJESÍTI ÍGÉRETEIT. HALÁLRA ÍTÉLTE AZ ISZLÁM ÁLLAM TERRORCSOPORT EGYIK ALVEZÉRÉT EGY IRAKI BÍRÓSÁG. 58-RA EMELKEDETT AZ ETIÓPIÁBAN KITÖRT ETNIKAI ZAVARGÁSOK HALÁLOS ÁLDOZATAINAK A SZÁMA. SIKERESEN TESZTELTEK EGY ÛRSZEMETET ÖSSZESZEDÕ HÁLÓT A VILÁGÛRBEN, A FÖLD FELETT TÖBB MINT 300 KILOMÉTERRE. EGY KISBUSZ ÉS EGY MÛSZAKI OKOK MIATT LASSULÓ NYERGES VONTATÓ ÜTKÖZÖTT AZ M4-ES AUTÓÚTON, CEGLÉDNÉL, TÖBB EMBER MEGSÉRÜLT. BETONFALNAK ÜTKÖZÖTT EGY SZEMÉLYAUTÓ A 11-ES FÕÚTON, SZENTENDRÉNÉL, A SOFÕR MEGSÉRÜLT. SÚLYOS TESTI SÉRTÉS ÉS GARÁZDASÁG MIATT KÉT ÉV LETÖLTENDÕ BÖRTÖNRE ÍTÉLTÉK A TOMCAT NÉVEN ELHÍRESÜLT POLGÁR TAMÁST HIRADO.HU. NÉGY ÉV FEGYHÁZRA ÍTÉLTEK EGY FÉRFIT, AKI TAVALY PÉCSEN ELRABOLT EGY KISFIÚTÓL EGY 2000 FT ÉRTÉKÛ MOBILTELEFONT. DZSUDZSÁK BALÁZS MARAD AZ EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEKBEN, A LABDARÚGÓ AZ AL-ITTIHAD KALBA SC CSAPATÁHOZ SZERZÕDIK.