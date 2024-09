Játszóterek, parkok közösségi terek felújítását ígéri a kormánypártok képviselőjelöltje Pécsett + videó

Kővári János képviselőjelölt / FIDESZ-KDNP-ÖPE / Pécs 15.vk: "A kertvárosban élők életminőségének fontos tere a játszótér. Az időseknek is fontos, a gyerekeknek, családoknak is. Ezeknek a teljes megújítását szeretnénk. Ezért tárgyaltam Oláh Gábor helyettes államtitkár úrral, akinél az Európa Uniós elnyerhető pályázatokról beszéltünk. Ezek rendelkezésre állnak, és felgyorsítjuk ezeknek a beadását."

