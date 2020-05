Járvány Magyarországon: Az enyhítés első hete

Sohasem volt olyan szükség az együttműködésre az európai országok között, mint éppen most - fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök az Európa-nap alkalmából. 3213-ra nőtt a hazánkban beazonosított koronavírussal fertőzöttek száma. Elhunyt újabb 13 idős krónikus beteg. Ezzel 405 főre emelkedett az elhunytak száma, 904-en pedig már gyógyultan távoztak a kórházból. Az aktív fertőzöttek száma 1904 fő. Az aktív fertőzöttek 62%-a, az elhunytak 79%-a, a gyógyultak 54%-a budapesti vagy Pest megyei. A Pesti úti idősotthonban 42 főre nőtt az elhunytak száma és már 305 gondozott fertőzött. Folyamatosan nő a gyógyultak száma, enyhe tünetekkel a betegek jellemzően 1-2 hét alatt meggyógyulnak, ugyanakkor akik súlyos tünetekkel kerülnek kórházba, sokszor ott töltenek 3-4 vagy még több hetet – közölte Szlávik János. A Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának főorvosa hozzátette: a fertőzött a tünetek megjelenése előtt 1-2 nappal már fertőzhet, és a tünetek megjelenésétől számítva 5-6 napig a legerősebb a fertőzés valószínűsége. Operatív törzs: már 266 hatósági házi karanténban levő vállalta, hogy a rendőrség elektronikusan ellenőrizze, betartja-e a korlátozó intézkedést. A Magyarország-Kína légihíd egyetlen napra sem áll le, folyamatosan érkeznek az egészségügyi védekezéshez szükséges eszközök Magyarországra - közölte a külgazdasági és külügyminiszter közösségi oldalán. Karácsony Gergely főpolgármester folyamatosan és kétségbeesetten terel, miközben az elmúlt hetek adataiból nyilvánvaló, hogy a járvány leginkább a fővárosi idősotthonokban terjed - mondta a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár. Karácsony Gergely főpolgármester a Pesti úti idősotthon kapcsán már hetek óta próbálja másokra tolni a felelősséget, de nem egyedi esetről van szó - fogalmazott a Kormányzati Tájékoztatási Központ szóvivője közösségi oldalán. Farkas Örs hangsúlyozta: míg a nem fővárosi fenntartású otthonok gondozottjainak egy százaléka sem fertőzött, addig a fővárosi intézmények minden tizedik lakója igazoltan az. A kormány több mint két és félszeresére növelte a családoknak nyújtott támogatásokat - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára szombaton a kormány Facebook-oldalán közzétett videóban. Minden fennakadás, probléma, botrány nélkül sikeresen szervezték meg az érettségi vizsgákat - mondta a köznevelésért felelős államtitkár. Maruzsa Zoltán az Origónak adott interjújában úgy fogalmazott, lezajlottak a vizsgák a legnagyobb létszámot megmozgató tantárgyakból. Hátrányosan érintheti a nemzetállamokat az örök kötvény bevezetése - mondta el Ifj. Lomnici Zoltán a Hír Tv Magyarország élőben extra című műsorában. Az alkotmányjogász hozzátette: számos kérdőjel van ezen pénzügyi termék kapcsán, óriási lehet a kockázat az Európai Unió számára. Magyarország 30 éve újra demokrácia és 16 éve az Európai Unió tagja - hansúlyozta Várhelyi Olivér szomszédságpolitikáért és bővítésért felelős uniós biztos. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök munkalátogatást tett Kárpátalján, ahol lerótta kegyeletét a második világháború befejeződésének 75. évfordulója alkalmából egy ungvári emlékműnél. Nehézségek idején, egy új kezdet érdekében az Európai Unió alapítóinak bátorságára, a közös jövőre való összpontosításra, és az erőforrások megtalálására van szükség - jelentette ki David Sassoli, az Európai Parlament elnöke. Világszerte 3 939 119-en fertőződtek meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 274 917, a gyógyultaké pedig 1 322 289 volt a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Meghaladta a 15 ezret Romániában a beazonosított fertőzések száma. Továbbra is gyors ütemben terjed a koronavírus-fertőzés Ukrajnában, harmadik napja ötszáz fölött van az egy nap alatt azonosított fertőzöttek száma. Horvátországban a közép-dalmáciai Brac-szigetén új góc alakult ki, ezért a hatóságok 14 napos karantén rendeltek el. Szlovéniában ismét több ezren tüntettek a járvány megfékezésére elfogadott kormányzati intézkedések ellen. Olaszországban 200 alá csökkent az egy nap alatt meghalt betegek száma. Ezzel egy időben megteltek az utcák sétáló emberekkel, és több tartományban előbbre hozták az üzletek megnyitását is. Ha a járványhelyzetre hivatkozva Olaszországban felgyorsítanák az illegális bevándorlók letelepedésének folyamatát, az „meghívólevelet" jelentene a migránsoknak - vélekedett Szomráky Béla Olaszország-szakértő az M1-en. Spanyolországban 179-en veszítették életüket az új koronavírus okozta fertőzés következtében az elmúlt 24 órában, amellyel három nap után újból kétszáz alá csökkent a halálozás. Oroszországban egy nap alatt 10 817-tel 198 676-ra nőtt az igazolt Covid-19-fertőzések száma, az új esetek 40,7 százaléka tünetmentes. Belgrád tiltakozó jegyzéket küldött Brüsszelnek, amiért az Európai Unió egyik internetes oldalán Nikola Teslát, a világhírű feltalálót horvát származásúként tüntette fel. Budapesten ezen a hétvégén - bár még mindig érvényben vannak a koronavírus-járvánnyal összefüggésben hozott kijárási korlátozások - már újra látogathatók a parkok és egyes szabadtéri kikapcsolódást nyújtó helyszínek. Lesodródott az úttestről és árokba csapódott egy autó Bábonymegyernél, a jármű vezetője meghalt, utasa megsérült - közölte a Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság. Vonat gázolt el egy embert Monornál, a baleset miatt estig 20-30 perccel hosszabb menetidőre kell számítani Üllő és Monor irányába - közölte a Mávinform. A rendőrség tájékoztatása szerint az elgázolt férfi meghalt. A Magyar Judo Szövetség az enyhítések ellenére nem javasolja a kluboknak a beltéri edzéseket. A Vasas Folyondár Sportcentrum új edzőcsarnokkal bővült, a minden igényt kielégítő létesítmény elsősorban a klub röplabdázóinak biztosít további szakmai lehetőségeket.