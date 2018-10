Járókelők szeme láttára verték halálra

2018. OKTÓBER 3., SZERDA OKTÓBER KÖZEPÉIG MEGTÁMADJA A KORMÁNY A SARGENTINI-JELENTÉST AZ EURÓPAI BÍRÓSÁGON MONDTA TRÓCSÁNYI LÁSZLÓ AZ INFORÁDIÓBAN. HA AZ EURÓPAI BÍRÓSÁG BEFOGADJA AZ ORBÁN-KORMÁNY KERESETÉT, AZ ELJÁRÁS EGY-MÁSFÉL ÉVIG TARTHAT. SEMMILYEN EP-DIKTÁTUM NEM TUDJA A KORMÁNYT ARRA KÉSZTETNI, HOGY BEVÁNDORLÁSPOLITIKÁJÁN VÁLTOZTASSON GULYÁS GERGELY A PARLAMENTBEN. GYÖNGYÖSI MÁRTON (JOBBIK) SZERINT A SARGENTINI-JELENTÉS A SAJTÓSZABADSÁG, JOGÁLLAMISÁG ÉS KORRUPCIÓ HELYZETÉVEL FOGLALKOZIK. AZ MSZP SZERINT AZ EP-BEN A FIDESSZEL SZEMBE JÖTT A VALÓSÁG GYURCSÁNY FERENC DK-ELNÖK: A FIDESZ MÁR FÉL EURÓPÁBAN SOROS-ÜGYNÖKÖKET LÁT. MAGYAR NEMZETI BANK: ELLENSZAVAZAT NÉLKÜL DÖNTÖTT A MONETÁRIS TANÁCS AZ ALAPKAMAT 0,90 SZÁZALÉKON TARTÁSÁRÓL. SZIJJÁRTÓ PÉTER KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTER: MAGYARORSZÁG SZÁMÁRA AZ ENERGIABIZTONSÁG KÉRDÉSE SZUVERENITÁSI KÉRDÉS. A KLÍMAVÁLTOZÁS AZ EGYIK OK, AMELY ERÕSÍTI A MIGRÁCIÓS FOLYAMATOKAT MONDTA ÁDER JÁNOS ÁLLAMFÕ EGY BUDAPESTI KONFERENCIÁN. KSH: A KISKERESKEDELMI FORGALOM AUGUSZTUSBAN 6,3 SZÁZALÉKKAL HALADTA MEG AZ EGY ÉVVEL KORÁBBIT. OKTÓBER VÉGÉVEL TÁVOZIK A PETÕFI IRODALMI MÚZEUM ÉLÉRÕL PRÕHLE GERGELY PESTISRÁCOK.HU. EGY BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI VADDISZNÓBÓL MUTATTA KI AZ AFRIKAI SERTÉSPESTIS VÍRUSÁT A NÉBIH LABORATÓRIUMA. BUDAPEST AIRPORT: ÚJ LÉGITÁRSASÁG, A GRÚZ MYWAY, ÚJ LÉGI JÁRATOKAT INDÍT TBILISZIBE AZ OKTÓBER 28-ÁVAL INDULÓ TÉLI MENETRENDI IDÕSZAKBAN. PAVLO KLIMKIN UKRÁN KÜLÜGYMINISZTER: UKRAJNÁN BELÜL KELL MEGOLDANI A KETTÕS ÁLLAMPOLGÁRSÁGGAL KAPCSOLATOS JOGI ÉS BIZTONSÁGI ELLENTMONDÁSOKAT. KLIMKIN: KIJEV CSÜTÖRTÖKÖN ADJA ÁT A BEREGSZÁSZI KONZUL TÁVOZÁSÁRÓL SZÓLÓ JEGYZÉKET MAGYARORSZÁGNAK. THERESA MAY BRIT MINISZTERELNÖK: NAGY-BRITANNIA NEM FÉL ATTÓL SEM, HOGY ESETLEG MEGÁLLAPODÁS NÉLKÜL KELL KILÉPNIE AZ EU-BÓL. HOLLAND KÜLÜGYMINISZTER: TÖRÖKORSZÁGNAK LÉPÉSEKET KELL TENNIE A JOGÁLLAMISÁG TERÉN AZ EU-CSATLAKOZÁSI TÁRGYALÁSOK FOLYTATÁSA ÉRDEKÉBEN. AZ EURÓPAI PARLAMENT 25 SZÁZALÉKBAN MAXIMÁLNÁ A TAGÁLLAMOKBAN AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓ KULCSÁT. AZ EURÓPAI PARLAMENT 40 SZÁZALÉKKAL CSÖKKENTENÉ AZ ÚJ AUTÓK SZÉN-DIOXID-KIBOCSÁTÁSÁT 2030-RA. SÖPREDÉKNEK ÉS HAZAÁRULÓNAK NEVEZTE VLAGYIMIR PUTYIN OROSZ ELNÖK SZERGEJ SZKRIPAL EGYKORI OROSZ-BRIT KETTÕS HÍRSZERZÕT. SZKRIPÁLT TAVASSZAL NOVICSOK KATONAI IDEGMÉREGGEL PRÓBÁLTAK MEGGYILKOLNI A DÉLNYUGAT-ANGLIAI SALISBURYBEN. 1400-RA NÕTT A PÉNTEKI INDONÉZIAI FÖLDRENGÉS ÉS AZ AZT KÖVETÕ SZÖKÕÁR HALÁLOS ÁLDOZATAINAK SZÁMA, SOK HELYRE MÉG NEM JUTOTTAK EL A MENTÕCSAPATOK. AZ IRÁNT SÚJTÓ AMERIKAI SZANKCIÓK EGY RÉSZÉNEK FELOLDÁSÁT RENDELTE EL A HÁGAI NEMZETKÖZI BÍRÓSÁG. AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKAT AZ IRÁNI HUMANITÁRIUS SEGÉLYEZÉST ÉS A REPÜLÉSBIZTONSÁGOT ÉRINTÕ SZANKCIÓK FELOLDÁSÁRA SZÓLÍTOTTA FEL HÁGA. NATO-FÕTITKÁR: OROSZORSZÁGNAK BE KELL TARTANIA AZ EURÓPAI NUKLEÁRIS ERÕKRÕL KÖTÖTT EGYEZMÉNYBEN FOGLALT KÖTELEZETTSÉGEIT. A TEHERMEGOSZTÁS ÉS A VÉDELEM A FÕ TÉMA A NATO MA KEZDÕDÖTT, KÉTNAPOS VÉDELMI MINISZTERI TALÁLKOZÓJÁN BRÜSSZELBEN. BIZTONSÁGI FORRÁSOK: IZRAELNEK GONDOT JELENT AZ OROSZ SZ-300-AS LÉGVÉDELMI RAKÉTÁK SZÍRIÁBA TELEPÍTÉSE, DE MEGBIRKÓZIK VELE HAARETZ.COM. LENGYELORSZÁGBAN IS KEZD TERJEDNI A KANYARÓ, SZEPTEMBER VÉGÉIG 123-AN BETEGEDTEK MEG. HÚSZ ELÍTÉLT MEGSZÖKÖTT EGY BRAZIL BÖRTÖNBÕL, LEGKEVESEBB TÍZET LELÕTTEK A RENDÕRÖK TOCANTINS ÁLLAMBAN. 72 ÉVES KORÁBAN ELHUNYT KÕRÖSI IMRE VOLT MDF-ES ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ. TÛZ ÜTÖTT KI AZ ELTE JOGI KARÁNAK EGYIK MOSDÓJÁBAN, AZ ÉPÜLETET KIÜRÍTETTÉK. TELJES TERJEDELMÉBEN KIÉGETT EGY CSALÁDI HÁZ A MISKOLC KÜLVÁROSÁBAN HÚZÓDÓ JÁZMIN UTCÁBAN. JOGERÕSEN HÉT ÉV FEGYHÁZRA ÉS 330 M FT VAGYONELKOBZÁSRA ÍTÉLTE VIZOVICZKI LÁSZLÓT A FÕVÁROSI ÍTÉLÕTÁBLA. VIZOVICZKIT BÛNSZERVEZETBEN ELKÖVETETT KÖLTSÉGVETÉSI CSALÁS ÉS MÁS BÛNCSELEKMÉNYEK MIATT ÍTÉLTÉK EL. KARBANTARTÁS MIATT CSÜTÖRTÖKÖN KÉT HÉTRE BEZÁR A DÉLI PÁLYAUDVAR. A VONATOK A KELENFÖLDI ÉS A KELETI PÁLYAUDVARRA ÉRKEZNEK ÉS ONNAN INDULNAK A KARBANTARTÁS IDEJE ALATT. EMELKEDETT AZ ÜZEMANYAGOK ÁRA: A BENZIN 5, A GÁZOLAJ 6 FORINTTAL DRÁGULT.