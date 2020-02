Járóka Lívia: Gyöngyöspatán sokan már elígérték a még meg sem kapott pénzeket

Hiába a magyarázkodás, még mindig nem stimmelnek a számok Gyurcsány Ferenc vagyonnyilatkozatával kapcsolatban - írja az Origo. Bár a DK elnöke egy közleményben tételesen próbálta felsorolni a vagyonnyilatkozatából hiányzó tételeket, de a portál összegzése szerint ezek így is százmilliókkal kevesebbet tesznek ki. Vagyonnyilatkozat-tételi eljárást kezdeményez Gyurcsány Ferenc ellen a Fidesz-KDNP, mert a kormánypártok szerint tisztázni kell, hogy „ki-be röpködnek milliárdok és százmilliók” a DK elnöke körül - közölte Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója. Nem lesz tagja a 2022-ben megalakuló kormánynak, de a háttérből pártelnökként irányítana - jelentette be Gyurcsány Ferenc az ATV-ben. A Jobbik üdvözli a döntést, a Dk-s politikusok Dobrev Klára indulását vetítik előre. A Fidesz szerint a DK-nak előbb választást kellene nyernie. Karácsony Gergely már a jogerős ítéletet megelőzően mentegette az első fokon két év felfüggesztett börtönre ítélt Szabó Balázst - a Jobbik újpesti politikusát rasszista bűncselekmény miatt ítélték el. A főpolgármester korábban azt is letagadta, hogy Szabó Balázs egyáltalán elkövette a bűncselekményeket. Karácsony Gergely bojkottja a Hír Televízióval szemben nem egy őszinte felháborodás, sokkal inkább egy izzadságszagú, előrángatott történet - mondta a Magyar Nemzet publicistája a Hír Tv Magyarország élőben című műsorában. Békés Bence szerint a főpolgármester nagy kilengésekre képes, hiszen egyszer kisebbségvédelmi akciókban vesz részt, máskor kiáll a rasszista bűncselekmény miatt elítélt Jobbikos politikus mellett. Tüntetési kiskátét készített Soros egyik szervezete - írja az Origo.hu. A „Társaság a Szabadságjogokért” adta ki az internetes tudástárat „Tiltakozz!" néven. Ebben az ellenzéki tüntetőknek adnak jótanácsokat, többek között arról, hogyan érdemes lezárni az utakat, és lassítani a forgalmat. A Századvég Alapítvány szerint nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek a külföldről finanszírozott nem kormányzati szervezetek (ngo) Magyarországon. Tucatnyi esetben perelt szegregáció miatt a gyöngyöspatai romákat képviselő „Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány”, amelynek célja volt, hogy mindenképpen eljuttasson egy magyar ügyet valamilyen európai fórumra - írja a Magyar Nemzet. A lap kiemelte: a szervezet nem titkolt célja, hogy kifejezetten peres úton érvényesítsék a cigányok kártérítési igényeit. Az Igazságügyi Minisztérium közleményben szólította fel az ellenzéket, hogy fejezze be a magyar emberek szándékos és folyamatos félrevezetését az isztambuli egyezmény ratifikációja kapcsán, mert ezzel nem segítik a nőket. Az Emmi szerint meglepő a MTA közleménye, amelyben felajánlja segítségét egy szakmai konszenzuson alapuló Nemzeti alaptanterv létrehozásához, mert a minisztérium évekkel ezelőtt be akarta vonni az MTA-t a Nat megújításába, de az akadémia visszalépett. Még mindig nem nyújtotta be a főváros új vezetése azt a támogatási kérelmet és a szakmai programot, amellyel a kormány által 2019-ben tavaly biztosított 3,2 milliárd forintos autóbusz-vásárlási támogatást le tudná hívni - írja a Magyar Nemzet. A piaci kereslet csökkenése miatt az ABB bezárja ózdi gyárát, amely 2018-ban került a vállalat tulajdonába. Átadták a Linamar Hungary Zrt. 25 milliárd forintból megvalósított, békéscsabai és orosházi beruházását. A kisvállalati adó kulcsának harmadszori csökkentése mellett a Pénzügyminisztérium és az adóhivatal népszerűsítő tájékoztatókampánya is hozzájárult ahhoz, hogy már mintegy 51 ezren választották ezt az adófajtát - közölte Izer Norbert államtitkár. Patai Mihály, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke szerint forradalmi változást hoz az azonnali fizetés márciusi elindulása, ami az ország versenyképességének is további lökést ad majd. Harminc éve nem látott mértékben nőtt 2019-ben a házasságkötések száma a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb, előzetes adatai szerint. Az idő Orbán Viktort igazolta a migráció kezelését illetően - mondta Pócza István, az Alapjogokért Központ vezető elemzője. Tarthatatlan, hogy a terrorellenes küzdelem nem része az ENSZ költségvetésének, miközben a világszervezet olyan ügyekre pazarolja a pénzét, amelyek veszélyesek az egész világra nézve, ilyen a migráció elősegítése - mondta Szijjártó Péter Bécsben. A külgazdasági és külügyminiszter hangsúlyozta: a migráció folyamatos elősegítése, a világ egyik legpozitívabb jelenségeként való beállítása nagyon komoly veszélyt hoz az egész emberiségre. Indonézia nem fogadja vissza az Iszlám Állam terrorszervezethez külföldön csatlakozott állampolgárait - közölte Mohammad Mahfud biztonsági ügyekért felelős miniszter. Az Európai Unió egyedülálló kereskedelmi egyezményt ajánl a briteknek - mondta Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke. A dublini kormányt kívülről támogató Fianna Fáil pártnak lesz a legtöbb képviselője az ír parlamentben az összes voks összesítése alapján közzétett eredmények szerint. Mahmúd Abbász palesztin elnök az ENSZ Biztonsági Tanácsa előtt elhangzott nyilatkozatában elutasította Donald Trump amerikai közel-keleti béketervét. Ezer fölé emelkedett a koronavírus okozta betegség halálos áldozatainak száma Kínában. A Nemzeti Egészségügyi Bizottság tájékoztatása szerint hétfőn 108 újabb haláleset történt az országban, ezzel a halottak száma 1016-ra nőtt. Nagyon súlyos fenyegetést jelent a világ többi részére is az új koronavírus útján gyorsan terjedő kínai tüdőgyulladás-járvány - jelentette ki az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója. A Nissan felfüggesztheti szentpétervári járműgyártását márciusban, mert akadozik az alkatrészszállítás Kínából. A kormányerők átvették az ellenőrzést az észak-szíriai Aleppót Damaszkusszal összekötő M5-ös autópálya teljes szakasza fölött - közölte az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja. Szíriai ellenzéki fegyveresek lelőtték a kormányerők egyik helikopterét a felkelők utolsó bástyájának számító Idlíb tartományban, amelynek ellenőrzéséért Damaszkusz offenzívát folytat - jelentette a TRT Haber török állami hírtelevízió. A damaszkuszi kormányerők nagyon súlyos árat fognak fizetni azokért a támadásokért, amelyeket török katonák ellen hajtanak végre a szíriai felkelők utolsó bástyájának számító Idlíb tartományban – mondta a török elnök. Öngyilkos merénylő robbantotta fel magát egy kabuli katonai akadémia előtt, legalább hatan meghaltak, tizenketten megsebesültek - közölte az afgán belügyminisztérium. Százkilenc amerikai katona szenvedett könnyebb agysérülést a januári iráni támadásban Irakban - közölte a Pentagon. Tizenöt rohingja menekült megfulladt, mert a hajójuk elsüllyedt Banglades partjainál, többen eltűntek - közölte a helyi parti őrség. Többtucatnyian megsebesültek Bejrútban, a libanoni parlament épülete előtt tüntető csoportok és a biztonsági erők összecsapásaiban - a rendőrök könnygázt is bevetettek a tömeg feloszlatására. Átadják az emberiesség elleni és háborús bűncselekményekkel vádolt Omar el-Besír volt szudáni elnököt a Nemzetközi Büntetőbíróságnak - közölte egy magas rangú szudáni tisztségviselő. Svájcban is életét vesztette egy ember, így már legalább nyolc halálos áldozata van a nagy területen tomboló, Ciara nevű szélviharnak Európában - jelentette az AFP francia hírügynökség. Itthon is komoly károkat okozott a Ciara, a tűzoltók több mint 750 riasztást kaptak. A viharos erejű szél fákat döntött ki, ágak szakadtak le, ami sok helyen áramkimaradást okozott. Több dunántúli járásra ismét másodfokú riasztást adott ki a viharos szél veszélye miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat Tagadta bűnösségét Gyárfás Tamás médiavállalkozó, sportvezető a Fenyő-gyilkosság büntetőperének első tárgyalásán a Fővárosi Törvényszéken. Új zajvédő fal épül az M3-as autópálya kivezető szakaszán a nyár végére - közölte a BKK. Tovább nőtt az influenzaszerű megbetegedések száma Magyarországon: múlt héten 30 ezer beteg fordult a háziorvosához - közölte Galgóczi Ágnes, a Nemzeti Népegészségügyi Központ járványügyi főosztályának munkatársa. Zalaegerszegen teljes, Nagykanizsán részleges látogatási tilalmat rendeltek el a kórházakban - tájékoztatott a két város egészségügyi intézménye. A 77 kilogrammos Lévai Zoltán és a 87 kilogrammos Lőrincz Viktor ezüstérmet szerzett a kötöttfogásúak versenyében a római birkózó Európa-bajnokságon. Torba Erik bronzérmet szerzett a kötöttfogásúak 63 kilogrammos kategóriájában a birkózó Európa-bajnokságon. A kötöttfogásúak 67 kilogrammos kategóriájában szereplő Váncza István és a 82 kilós Szabó László vigaszágra került a birkózó Európa-bajnokságon. Labdarúgó Magyar Kupa, nyolcaddöntő, 1. mérkőzés: Újpest FC - MOL Fehérvár FC 0:0 A labdarúgó OTP Bank Ligában szereplő Budapest Honvédban folytatja pályafutását Ugrai Roland. Mindössze tíz hét után távozott posztjáról Jürgen Klinsmann, a német labdarúgó-bajnokságban szereplő Hertha BSC vezetőedzője.