Jard – A halálbüntetés örök dilemma – interjú Surdy Miklós volt bíróval, ügyvéddel + videó

Nem kevés ügyet láthattak a Hír TV műsoraiban, ahol Surdy Miklós volt a bíró. Erőszakos bűncselekmények, szexuális abúzus, gyilkosságok. Kisléghi-Nagy Rudolf műsorvezető sok ilyen tárgyalásról tudósított korábban. Surdy Miklós az interjúban azt mondta, mindig az igazság keresése hajtotta, ezért lett büntetőbíró. Nosztalgiázott is egy kicsit, megosztotta, hogy a jogi egyetemen harmadéves volt, amikor akkori tanára elvitte több csoporttársával egy olyan ügy tárgyalására, ami végképp meghatározta karrierjét.

Kérdésre válaszolva azt is kifejtette, bíróként soha nem félt semmitől, a hatályos jogszabályok szerint járt el, ha fenyegették, akkor is tudta, hogy a magyar állam mögötte áll. Alaposan felkészült minden ügyből, azokból is, ami lényegében gyomorforgató volt. Nem hátrált meg. Adásunkban a műsorvezető kérdésére azt is megemlítette, hogy a szakdolgozatát a halálbüntetésről írta, ami már nem létezik hazánkban. Itt merült fel a román sajtó szerint egy másik Bonnie és Clyde ügy, azaz Varga Sándor tárgyalása, aki csapatával együtt négy embert gyilkolt meg Magyarországon, sorsolásos alapon döntött arról, hogy lényegében kiket végezzenek ki. Vargát életfogytiglanra ítélte Surdy, majd hozzátette, ha létezett volna halálbüntetés, biztosan azt alkalmazza. Arról, hogy miként lett bíróból ügyvéd, minden részletet megtudhatnak a Jardban.

Forrás: Magyar Nemzet

Fotó: Magyar Nemzet

Videó: Magyar Nemzet/YouTube