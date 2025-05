Janusz Kowalski: Az unió a zöldmegállapodás és a migrációs politika miatt összeomolhat

Megosztás itt:

Janusz Kowalski lengyel politikus, a Szejm tagja, valamint a lengyel parlament energiaügyi, éghajlatváltozási és állami vagyonnal foglalkozó bizottságának alelnöke. A konzervatív, nemzeti szuverenitást képviselő politikus rendszeresen felszólal az Európai Unió baloldali energiapolitikájának káros következményei ellen. Budapestre is ezzel az üzenettel érkezett: a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ludovika fesztiválján tartott előadásában – Zöldálmok vagy stratégiai rémálmok? Az EU energiapolitikájának jövője címmel – az európai energiastratégia ellentmondásaira és veszélyeire hívta fel a figyelmet. A politikust az előadást követően kérdezte a Magyar Nemzet.

– Brüsszel agresszív zöldpolitikája vajon veszélyezteti Európa energiaellátásának biztonságát? Németország például már leállította az atomerőműveit, ami tovább srófolta az energiaárakat. Az Európai Unió vajon a megfizethető energiát, magát az energiabiztonságot áldozza fel a zöldideológia oltárán?

– Igen, mert amikor Lengyelország és Magyarország úgy döntött, hogy csatlakozik az Európai Unióhoz, akkor ez még szuverén országok közössége volt. Magyarországon és Lengyelországban huszonegy, de akár 15 évvel ezelőtt is szabadon dönthettünk arról, hogy milyen forrásból állítjuk elő az áramot, de mára minden megváltozott. A zöldmegállapodás – szerintem és minden hazafias, patrióta európai polgár véleménye szerint is – egy gazdasági és politikai eszköz, mely Németország érdekeit szolgálja, és csakis a német gazdaság számára előnyös. Ennek eredményeként most energiaválságban vagyunk. Magas energiaköltségekről és energiaárakról beszélünk, miközben Lengyelországnak saját szénkészlete van, mégsem használhatjuk ezeket, hiszen a németek és a brüsszeli bürokraták úgy döntöttek, hogy az elkövetkező 10–15 évben le kell állítanunk saját erőműveinket, és helyette importálnunk kell, például a földgázt.

Úgy vélem, az Európai Unió a zöldmegállapodás és a migrációs politika miatt összeomlóban, hatalmas válságban van.

Ezért gondolom azt, hogy 2027-ben, amikor lehetőségünk lesz újratervezni az uniós költségvetést, készen kell állnunk arra, hogy visszatérjünk az EU eredeti formájához: a szuverén nemzetek közösségéhez. Hiszek abban, hogy ez lehetséges.

