Jan Giehl: Jó helyek kellenek a városban, ahol érdemes élni

Az elmúlt száz évben az autósoknak kedveztek a várostervezők, most azonban a gyalogosoké az előny - mondja Magyarország élőben című műsorunkban Földi-Kovács Andreának Jan Gehl, a világhírű dán sztárépítész, aki egy urbanisztikai konferencia miatt jött Budapestre. Szerinte ha létre tudunk hozni egy olyan várost, amelyben a nyolc és a nyolcvan esztendős ember is jól érzi magát, akkor mindenki más is otthonosan fog mozogni ebben a közegben.