Jakab Péter szerint a baloldali parlamenti pártok életképtelenek

Az egykori Jobbik elnök saját mozgalmat indított, Nép Pártján néven pedig azóta párttá alakultak. A politikus szerint már most nagyobb támogatottsággal bírnak, mint több parlamentben jelenlévő formáció. A Mi Hazánk Mozgalom szerint azonban a pártalapításból is az látszik, hogy Jakab Péter Gyurcsány Ferenc csatlósa.

"Az a parlamenti ellenzék, amelyik most meghúzza magát ott a parlament hűvösében, amelyik nem akar kifutni a pályára, mondjuk ki, az egy vesztes ellenzék" - így támadta egykori szövetségeseit Jakab Péter.

Elmondása szerint ezért volt szükség arra, hogy saját pártot alapítson. A Jobbik egykori vezére azt is elmondta: elindulnak az Európai Parlamenti és az önkormányzati választáson is.

"Életképtelen pártból egy is sok. Nekem most az a bajom, hogy a parlamentben az életképtelen pártok vannak többségben, akik felett már úgy tűnik, hogy eljárt az idő. Ezt sok esetben a választók is jelzik, hiszen vannak szinte egy százalékot el sem érő pártok a parlamentben" - folytatta az új párt elnöke.

"Életképtelen pártból sok van, életképesből pedig kevés. Mi életképes, győztes ellenzéket építünk" - mondta magabiztosan Jakab Péter.

"A kormányra kerüléshez ennél jóval több kell" - ezt már Novák Előd, a Mi Hazánk alelnöke mondta, aki szerint minden arra mutat, hogy Jakab Péter Gyurcsány Ferenc csatlósa lesz.

"Meg vagyok győződve róla, hogy az országgyűlési választásokig meg fog történni az az összefogás, aminek keretében Jakab Péter is egy lesz Gyurcsány Ferenc csatlósai közül" - zárta gondolatait Novák Előd.