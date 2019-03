Jakab Péter nagyokat nyelt Dobrev Klára miatt

KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK. ORBÁN VIKTOR: A FIDESZ EGYOLDALÚAN FELFÜGGESZTI AZ EURÓPAI NÉPPÁRTBAN JOGAINAK GYAKORLÁSÁT MAGYAR NEMZET. LEMONDOTT ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕI MANDÁTUMÁRÓL A JOBBIKBÓL ÉS ANNAK FRAKCIÓJÁBÓL FEBRUÁR VÉGÉN KILÉPETT HEGEDÛS LORÁNTNÉ. DK: AZ EURÓPAI UNIÓS VÁLASZTÁSNAK AZ A TÉTJE, HOGY ORBÁN KIVEZETI-E AZ ORSZÁGOT AZ UNIÓBÓL. TARLÓS ISTVÁN: TOVÁBB ÉPÜL IDÉN A KERÉKPÁROSBARÁT KÖZÚTHÁLÓZAT A FÕVÁROSBAN ÉS BÕVÜL A KÖZBRINGARENDSZER IS MAGYAR NEMZET. SZIJJÁRTÓ PÉTER MOSZKVÁBAN: MAGYARORSZÁG GÁZELLÁTÁSA JÖVÕ ÉVRE IS BIZTOSÍTOTT. KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK. NAGY ISTVÁN: 22 MILLIÓ FACSEMETE ELÜLTETÉSÉVEL JÁRUL HOZZÁ A KORMÁNY A MAGYAR ERDÕK FENNTARTÁSÁHOZ. BUKARESTBEN DÖNTIK EL, HOGY KELL-E ROMÁN ZÁSZLÓT KITÛZNI SEPSISZENTGYÖRGY "MAGYAR MEGSZÁLLÁS ALÓLI FELSZABADÍTÁSA" EMLÉKÉRE. A FÕVÁROSI KÖZGYÛLÉS JÖVÕ SZERDÁN DÖNTHET ARRÓL, HOGY ELADJA A BÁLNA BUDAPEST KERESKEDELMI ÉS KULTURÁLIS KÖZPONTOT AZ ÁLLAMNAK. ITM: ELKÉSZÜLT A MAGYAR 5G STRATÉGIA SZAKMAI TERVEZETE. ELKEZDÕDÖTT A MOZGÁSSÉRÜLT EMBEREK KOMMUNIKÁCIÓJÁT SEGÍTÕ ESZKÖZÖK SZÉTOSZTÁSA A SIKERESEN PÁLYÁZÓ, SÚLYOSAN MOZGÁSKORLÁTOZOTT EMBEREK KÖZÖTT. KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK. PM-ÁLLAMTITKÁR: TÁMOGATNÁK A KKV-K NAPELEMES FEJLESZTÉSEIT. VONZÓ HOZAMÚ MEGTAKARÍTÁSI TERMÉKET FEJLESZTENE A PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM AZ ÁLLAMPAPÍROKBÓL VILÁGGAZDASÁG. A DÉLNYUGAT BALATON ÖT TELEPÜLÉSE TÁMOGATÁST NYERT SZABAD STRANDJAI FEJLESZTÉSÉRE A MAGYAR TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG PÁLYÁZATÁN. TURISZTIKAI FEJLESZTÉSEK: ERDEI PIHENÕK, KILÁTÓK, METEOROLÓGIAI ÁLLOMÁSOK ÉPÜLNEK BORSODBAN AZ ÉSZAKERDÕ ZRT. TERÜLETÉN - KÖZÖLTE A TÁRSASÁG VEZÉRIGAZGATÓJA. ÁTADTÁK A 205 MILLIÓ FORINTBÓL MEGÉPÜLT KIRÁLYRÉTI KIRÁNDULÓKÖZPONTOT. KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK. FOGYATÉKKAL ÉLÕK SZÁMÁRA ÉPÜLNEK LAKÓOTTHONOK NAGYMÁGOCSON ÉS DEREKEGYHÁZON. 800 MILLIÓ FT-BÓL MEGKEZDÕDÖTT A TÖRÖKSZENTMIKLÓSI DÉLI IPARTERÜLET FEJLESZTÉSE - KÖZÖLTE A TÖRÖKSZENTMIKLÓSI POLGÁRMESTER. AKÁR MÁSFÉL HÓNAPBA IS BELETELIK, AMÍG MEGKAPJÁK A BKK JEGYAUTOMATÁI ÁLTAL BENYELT PÉNZÜKET AZ UTASOK VILÁGGAZDASÁG. MAGYARORSZÁGON NÕHETTEK A LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN A BRUTTÓ KERESETEK AZ UNIÓBAN MAGYAR NEMZET. MAGYAR SZERVÁTÜLTETETTEK SZÖVETSÉGE: TAVALY TÖBB MINT 400 SZERVÁTÜLTETÉST VÉGEZTEK MAGYARORSZÁGON, EBBÕL KÖRÜLBELÜL 50 ÉLÕDONOROS VOLT. MEGKEZDÕDÖTT CSÜTÖRTÖKÖN BRÜSSZELBEN AZ EURÓPAI UNIÓ ÁLLAM- ÉS KORMÁNYFÕINEK KÉTNAPOS CSÚCSÉRTEKEZLETE. KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK. A BRIT UNIÓS KILÉPÉS, A KÜLKAPCSOLATOK, VALAMINT A GAZDASÁGI ERÕSÖDÉS LESZNEK A KÖZPONTI TÉMÁK. AZ UNIÓS VEZETÕK A BREXIT HATÁRIDEJÉNEK MEGHOSSZABBÍTÁSÁNAK LEHETÕSÉGE MELLETT FOGLALTAK ÁLLÁST. AZ EURÓPAI UNIÓ MÁJUS 22-IG ADNA HALADÉKOT A BREXIT HATÁRIDEJÉRE ÁLLÍTÓLAG EZT TARTALMAZZA AZ ELFOGADÁSRA VÁRÓ HATÁROZATTERVEZET, AMELY A BRÜSSZELI CSÚCSTALÁLKOZÓRÓL SZIVÁRGOTT KI. THERESA MAY: A BREXIT-HATÁRIDÕ RÖVID MEGHOSSZABBÍTÁSA LEHETÕSÉGET BIZTOSÍT A RENDEZETT KILÉPÉSRE. SEBASTIAN KURZ: ABSZURD LENNE AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG RÉSZVÉTELE A MÁJUSI EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSON - VÉLEKEDETT AZ OSZTRÁK KANCELLÁR. KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK. EMMANUEL MACRON: NYITOTT VAGYOK A BREXIT HATÁRIDEJÉNEK MEGHOSSZABBÍTÁSÁRA, UGYANAKKOR NEM LEHET A HATÁRIDÕT A VÉGTELENSÉGIG HOSSZABBÍTANI. KÖVÉR LÁSZLÓ SVÁJC LEGFÕBB ÁLLAMHATALMI SZERVÉNEK, A SZÖVETSÉGI GYÛLÉSNEK A VEZETÕIVEL TÁRGYALT BERNBEN. ELSÜLLYEDT EGY KOMP IRAK ÉSZAKI RÉSZÉN CSÜTÖRTÖKÖN, LEGKEVESEBB NEGYVENEN MEGHALTAK - KÖZÖLTÉK A HELYI HATÓSÁGOK. ÕRIZETBE VETTÉK MICHEL TEMER VOLT BRAZIL ELNÖKÖT KORRUPCIÓ GYANÚJÁVAL. MEGRONGÁLTAK ÖT MECSETET A KÖZÉP-ANGLIAI BIRMINGHAM VÁROSÁBAN - KÖZÖLTE A HELYI RENDÕRSÉG. KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK. AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÚJABB 1,5 MILLIÁRD EURÓRA BÜNTETTE A GOOGLE-T A VERSENYSZABÁLYOK MEGSÉRTÉSE MIATT. IZRAELI KATONÁK LELÕTTEK EGY FEGYVERTELEN PALESZTIN FÉRFIT BETLEHEMBEN. SCOTT MORRISON AUSZTRÁL MINISZTERELNÖK: AUSZTRÁLIA CSAKNEM 15%-KAL CSÖKKENTI A BEFOGADHATÓ BEVÁNDORLÓK SZÁMÁT. VÁDAT EMELTEK EGY 14 ÉVES AUSZTRÁL FIÚ ELLEN, MERT MUSZLIMOKAT FENYEGETETT MEG A KÖZÖSSÉGI MÉDIÁN KERESZTÜL. A MÚLT PÉNTEKI TERRORTÁMADÁS MIATT AZ ÚJ-ZÉLANDI KORMÁNY MÉG A HÉTEN BETILT MINDEN KATONAI JELLEGÛ FÉLAUTOMATA ÉS AUTOMATA FEGYVERT. KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK. KÜLÖNÖS KEGYETLENSÉGGEL ELKÖVETETT EMBERÖLÉS TETTESÉT ÍTÉLTÉK EL ZALAEGERSZEGEN. BKK: DEMONSTRÁCIÓ MIATT FORGALOMKORLÁTOZÁS LESZ MA A SZÉCHENYI ISTVÁN TÉR-LÁNCHÍD-CLARK ÁDÁM TÉR-FÕ UTCA ÚTVONALON. BKK: DEMONSTRÁCIÓ MIATT FORGALOMKORLÁTOZÁS LESZ MA A SZÉCHENYI ISTVÁN TÉR-LÁNCHÍD-CLARK ÁDÁM TÉR-FÕ UTCA ÚTVONALON. MÁVINFORM: SZOMBATON 10 ÉS 16 ÓRA KÖZÖTT VASÚTI KORLÁTOZÁS VÁRHATÓ A DUNA BUDAFOKI SZAKASZÁN TALÁLT MÁSODIK VILÁGHÁBORÚS BOMBÁK KIEMELÉSE MIATT. BKK: PÓTLÓBUSZ JÁR A CSÖMÖRI HÉV HELYETT CSÖMÖR ÉS CINKOTA KÖZÖTT SZOMBATTÓL JÖVÕ VASÁRNAPIG, VÁGÁNYKARBANTARTÁS MIATT. KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK. FORGALOMVÁLTOZÁSOK LESZNEK AZ M3-AS AUTÓPÁLYA MOGYORÓDI SZAKASZÁN, MEGSZÛNIK A RING PIHENÕHELY - KÖZÖLTE A NEMZETI INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÕ ZRT.