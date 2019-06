Jakab Péter lett a Jobbik frakcióvezetője

Az elmúlt két évszázad történelmi fordulópontjai közül a rendszerváltoztatás volt az, amelyet az ország szabad akaratából, jelentős áldozatok árán sikerre vitt - jelentette ki Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Jakab Pétert választották a Jobbik új frakcióvezetőjének. Nincs a gyerekeinkre és a jövő generációira fordított költségvetési kiadásoknál jobb befektetés - mondta a család- és ifjúságügyért felelős államtitkár a Hír TV Bayer show c. műsorában. Novák Katalin hangsúlyozta: 2020-ra már 2200 milliárd forintot fordít a családok támogatására a kormány. Az államtitkár hozzátette: a július 1-től elérhető Babaváró Támogatás egyedülálló a világon. A kormány azon dolgozik, hogy megteremtse a család és a munka egyensúlyát az édesanyák mellett az édesapák számára is – mondta Beneda Attila családpolitikáért felelős helyettes államtitkár. A július elsején hatályba lépő új közjegyzői díjrendelet kedvezően érinti a nagycsaládosokat, a lakásvásárlókat, az időseket és a fiatalokat - mondta Szécsényi-Nagy Kristóf, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara szakügyvezetője az M1-en. Az 1956-os forradalmat követő kommunista megtorlás további részleteire derülhet fény, miután a Nemzeti Emlékezet Bizottsága a kegyetlenkedések több kiemelt pontját is tervezi megvizsgálni. A meggy ára a tavalyinak a duplájára is nőhet idén a tavaszi aszályok és a nagy hőmérséklet-ingadozások miatt - mondta a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Az Országgyűlés a héten ötnapos üléssel folytatja munkáját. A képviselők szerdától péntekig, összesen akár több mint 30 órában tárgyalhatják a kormány 2020-ra szóló költségvetési javaslatát. Várakozásokon felül teljesít a június 3-án meghirdetett új lakossági állampapír, a Magyar Állampapír Plusz - jelentette be Varga Mihály pénzügyminiszter a Kossuth Rádióban. Bírálta a német kormány 2030-ig szóló gazdaságpolitikai tervezetét, a német gazdaság állapotát a kormány számára évente jelentésben értékelő „Bölcsek Tanácsának” elnöke, Christoph Schmidt. A brit külügyminiszter szerint megfelelő brit javaslat esetén az EU hajlandó lenne újratárgyalni a brit EU-tagság megszűnésének feltételrendszerét rögzítő megállapodást, annak érdekében, hogy megoldás szülessen az ír-északír határellenőrzés problémájára. A brit nagykövet cáfolta, hogy bekérették az iráni külügyminisztériumba az Ománi-öbölbeli incidens miatt. Önmérsékletre és a közel-keleti feszültség csökkentésére szólította fel a feleket Ferenc pápa az Ománi-öbölben két tartályhajó ellen elkövetett támadás után. Az Ománi-öbölben történt tartályhajó-incidens után diplomáciai erőfeszítéseket szorgalmazott Mike Pompeo amerikai külügyminiszter a Fox televízió műsorában. Az izraeli kormány úgy döntött, hogy települést hoznak létre a Golán-fennsíkon, amelyet Donald Trump amerikai elnökről neveznek el. Költségvetési csalás ügyében egy jeruzsálemi bíróság bűnösnek találta Szara Netanjahut, az izraeli miniszterelnök feleségét, és pénzbüntetésre ítélte. Mintegy kétezer tüntető követelt törvényességet és méltányosságot mindenkinek Moszkvában, a demonstráció eredeti célja Ivan Golunov újságíró szabadon bocsátásának kikövetelése volt. Egy átfogó „líbiai fórum” összehívását javasolta Fájez esz-Szarrádzs, a nemzetközileg elismert líbiai kormány vezetője, hogy ki lehessen jutni az évek óta tartó belpolitikai válságból. A G20-ak környezetvédelmi miniszterei megállapodtak a tengerek műanyaghulladék-szennyezésének kezeléséhez szükséges intézkedések bevezetésének és alkalmazásának globális hatókörű keretrendszerében. A széntüzelésű erőművek kiváltása érdekében kísérleti atomreaktorokat épít Kína a hűvösebb északi vidékeken fekvő városok távfűtésének biztosítására. Mexikói illetékesek őrizetbe vettek mintegy 800 dokumentumok nélküli migránst négy teherautóról az ország keleti részén. Több tízezren tüntettek ismét Hongkongban a nagy társadalmi ellenállást kiváltó kiadatási törvénytervezet visszavonását követelve. Kiengedték a börtönből az egyik legismertebb hongkongi demokráciapárti aktivistát. A Genfi-tóba fulladt egy nő Svájcban, amikor hajójuk felborult a viharban, Franciaországban is életét vesztette egy német turista, akire rádőlt egy fa kempingezés közben. Lövöldözésbe torkollott frissdiplomások partija az egyesült államokbeli Philadelphiában: egy ember meghalt, legkevesebb hét pedig megsebesült. Csaknem teljesen visszatért az áramszolgáltatás Argentínában, Uruguayban és Paraguayban. Lezárták az M7-est Szegerdőnél egy kigyulladt kamion miatt. Szünetel a határforgalom a beregsurányi és a tiszabecsi határátkelőn. Letartóztatták a zalaegerszegi parkerdőben megtalált nő feltételezett gyilkosát. Három autó ütközött össze Újbudán, a balesetben hárman megsérültek, az egyik utas beszorult az autóba. Sok munkát ad a vihar a tűzoltóknak Bács-Kiskun és Pest megyében: kidőlt fák, lefújt tetőcserepek és leszakadt vezetékek miatt hívták őket - közölte a katasztrófavédelem. Elhunyt Reviczkyné Köteles Erzsébet olimpiai bajnok, illetve háromszoros ezüst- és egyszeres bronzérmes tornász. Férfi kézilabda Eb-selejtező: Magyarország - Olaszország 32:29 Hosszú Katinka, Kapás Boglárka és Milák Kristóf is aranyérmet nyert az úszó Mare Nostrum sorozat befejező, harmadik állomásának második napján. Krists Neilands nyerte a Tour de Hongrie országúti kerékpárversenyt, Dina Márton a második, Valter Attila pedig a harmadik helyen végzett. Kardos Bence nyerte a férfiak versenyét az öttusázók budapesti országos bajnokságán, csapatban a BHSE győzött. A magyar női labdarúgó-válogatott 6-1-re legyőzte Ciprus csapatát a Telkiben rendezett barátságos mérkőzésen. A nők mezőnyében a Lutter Eszter, Szombathelyi Szandra páros nyerte a strandröplabda országos bajnokság második fordulóját.