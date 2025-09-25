Jakab nyomán, Orbán árnyékában – kifullad Magyar Péter politikája

Megosztás itt:

Úgy tűnik, hogy Magyar Péteréknél teljesen elfogytak az önálló ötleteik, ezúttal Jakab Péter kommunikációjából próbálnak meríteni.

Magyar Péter ugyanis néhány nappal ezelőtt egy papírbábot cipelt fel magával a színpadra Miskolcon, ami Orbán Viktort ábrázolja. A Tisza Párt elnöke mindenképp azt szeretné, ha a miniszterelnök vele vitatkozna, és azt mondja, hogy mostantól hordani fogja magával a papírbábot szerte az országban. Az EP-képviselő szerint kérdezni is lehet majd a tiszás fórumokon Orbán Viktortól, és ő fog helyette válaszolni. A miskolci rendezvényen a papírbábot végig a színpadon tartotta Magyar Péter, többször fogdosta, és beszélt is hozzá.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!