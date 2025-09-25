Keresés

Belföld

Jakab nyomán, Orbán árnyékában – kifullad Magyar Péter politikája

2025. szeptember 25., csütörtök 06:58 | Magyar Nemzet

Papírbábokkal kampányol Magyar Péter, de az ötlet nem új: Jakab Péter már eljátszotta korábban. Elemzők szerint ez csak azt bizonyítja, hogy a politikus kifogyott a saját stratégiákból.

  • Jakab nyomán, Orbán árnyékában – kifullad Magyar Péter politikája

Úgy tűnik, hogy Magyar Péteréknél teljesen elfogytak az önálló ötleteik, ezúttal Jakab Péter kommunikációjából próbálnak meríteni.

Magyar Péter ugyanis néhány nappal ezelőtt egy papírbábot cipelt fel magával a színpadra Miskolcon, ami Orbán Viktort ábrázolja. A Tisza Párt elnöke mindenképp azt szeretné, ha a miniszterelnök vele vitatkozna, és azt mondja, hogy mostantól hordani fogja magával a papírbábot szerte az országban. Az EP-képviselő szerint kérdezni is lehet majd a tiszás fórumokon Orbán Viktortól, és ő fog helyette válaszolni. A miskolci rendezvényen a papírbábot végig a színpadon tartotta Magyar Péter, többször fogdosta, és beszélt is hozzá.

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!

 

